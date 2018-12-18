В России угрожают разбить украинское ПВО "Аллигаторами"

18.12.2018 14:21

16 ударных вертолетов "Ка-52 Аллигатор" находящихся в Крыму, по версии росСМИ, могут уничтожить украинскую ПВО.

Подобные материалы стали появляться в росСМИ, передает "Диалог.UA".

Ранее в Египте забраковали российские вертолеты "Ка-52 Катран", из-за чего весь контракт Рособоронэкспорта, 46 вертолетов, оказался под угрозой срыва.

Отмечается, российские издания начали запускать фейки о том, что несколько российских вертолетов "Ка-52 Аллигатор" сумеют уничтожить украинскую систему ПВО, которая является одной из лучших в Европе.

При этом издания ссылаются на "профильные" зарубежные СМИ, которые вряд ли можно назвать авторитетным источником.

Также росСМИ уверяют, что защитные комплексы в Украине "устарели и не сумеют отбиться" от быстрой атаки "Аллигаторов".