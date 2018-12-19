Ани Лорак официально подала на развод

19.12.2018 18:45

Выступающая в РФ украинская певица Ани Лорак официально подала на развод с мужем турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Об этом сообщают украинские СМИ.

Процесс расторжения брака Лорак официально стартовал еще 4 декабря, при этом суд назначен на 24 декабря. Кроме того сообщается, что заседание пройдет в Шевченковском суде Киева.

На данный момент ни Лорак, ни ее супруг информацию о разрыве отношений не прокомментировали. У пары есть совместная 7-летняя дочь.

Источник: https://donpress.com