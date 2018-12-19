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Чрезвычайная ситуация объявлена в четырех населенных пунктах Донетчины

19.12.2018 14:15
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Чрезвычайная ситуация объявлена в четырех населенных пунктах Донетчины

В День святого Николая  в Донецкой области четыре населенных пункта без водоснабжения. Сегодня планируется начать ремонт поврежденного водовода «Горловка – Торецк» диаметром 900 мм.

Напомним, что с 16 декабря из-за повреждения водовода Горловская фильтровальная станция № 2 остановлена. Отсутствует централизованное водоснабжение городов Торецк, Железное, пгт Северный и Южный. По данным областного главка ГСЧС, по состоянию на 07:00 19 декабря без централизованного водоснабжения остается 42 813 человек.

17 декабря было проведено заседание местной комиссии ТЭБ и ЧС, принято решение об открытии чрезвычайной ситуации местного уровня.

«В течение 18 декабря Главным управлением осуществлен подвоз 195,2 куб. м технической воды и 34,7 куб. м питьевой воды. Всего с момента привлечения осуществлен подвоз 304,9 куб. м технической и 60,7 куб. м питьевой воды. К подвозу воды привлечены от Главного управления 10 единиц техники и 40 человек личного состава, а также силы и средства коммунальных служб города», - сообщили спасатели.

В областном управлении ГСЧС дополнили, что сегодня, 19 декабря, планируется проведение обследования участка водовода в «серой зоне» для обнаружения места порыва и проведения ремонтных работ.

 

Источник: https://mrpl.city 



Теги: Донбасс, Горловка, водовод, водоснабжение, чрезвычайная ситуация, Торецк
 
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