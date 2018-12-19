- Резервисты вернутся домой к Рождественским праздникам при снижении угрозы вторжения22:15
- Угроза наступления: в Кабмине рассказали о массовой эвакуации21:44
- На складе в Днепропетровской области обнаружили 15 тонн детонаторов21:30
- На Донбассе паника: США и ВСУ наступают!21:12
- Военное положение: Клименко рассказал, как изменилась жизнь на Луганщине20:58
- Война на Донбассе и оккупация Крыма: ЕСПЧ придумал, как поможет пострадавшим украинцам20:40
- Обязательно и очень скоро: Порошенко пообещал освобождение Донбасса20:20
- "Новогодний" режим тишины на Донбассе: ОБСЕ озвучила позицию 20:08
- Украину могут лишить безвизового режима19:46
- Как загадать желание в день святого Николая19:30
Доверять или проверять: сколько топлива потребляет автомобиль на самом деле?
Для большинства покупателей решающим фактором при выборе автомобиля по-прежнему остается показатель экономичности. Практически все производители разрабатывают технологии, которые бы обеспечили минимальный расход при высокой мощности авто. В частности, концерн Volkswagen может похвастаться моделью Golf, которую, начиная с 2015 года, оснащают технологией “старт-стоп”. Она автоматически отключает двигатель при остановках (на светофоре, ж/д переездах, в пробках) и, так же запускает его снова. Таким образом, потребление топлива сокращается на 8-10%. При столь высоком уровне цен на горючее это поможет сэкономить немалую сумму.
Действительно, тема расхода топлива - одна из топовых среди автомобилистов. Часто бывает, что водители замечают несовпадение между обещанным фирмой-производителем расходом и фактическим. Почему “официальные” цифры и реальные так отличаются? И от чего зависит фактический расход? Давайте разбираться.
Для начала рассмотрим чем обусловлено потребление топлива. Один и тот же автомобиль при разных условиях эксплуатации может демонстрировать разные показатели топливной экономичности. Многое зависит от:
- технической исправности авто;
- качества горючего;
- погодных условий;
- состояния дороги;
- скорости движения и других факторов.
Значительное влияние на расход топлива машины оказывает манера вождения. Например, один хозяин среднеразмерного седана бизнес-класса Lexus GS с 2,5-литровым движком (найдете его на страницах сайта AutoMoto.ua) израсходует 14 литров на 100 километров в смешанном цикле, а другой - 12. Резкие старты, торможение, частая смена полосы движения, обгоны - все эти особенности стиля езды ведут к повышению “аппетита” вашего автомобиля. Но, как бы там ни было, в паспортных данных производитель Lexus GS указывает средний расход 8,9 л/100 км, что значительно ниже фактического.
Откуда берутся такие заниженные цифры? Ответ кроется в лабораторном методе расчета расхода топлива автомобилей NEDC, который далек от реальных условий эксплуатации. Тестируемый автомобиль устанавливают на стенд, запускают двигатель и по химическому составу выхлопных газов специалисты определяют гипотетическое количество переработанного топлива в двигателе. По этому поводу постоянно возникают споры и дискуссии. Ведь производители манипулируют тестом в пользу занижения выхлопов, чтобы отвечать установленным экологическим стандартам. С каждым годом, как отмечает Международный совет по экологически чистому транспорту ICCT, разница между теоретическими и реальными показателями только увеличивается. Европейский союз и другие международные организации в свою очередь бьют тревогу и, с помощью законов, стремятся снизить выбросы в окружающую среду. В связи с этим, на смену устаревшей системе NEDC пришел новый стандарт измерения расхода топлива - WLTP (всемирно согласованная процедура испытаний легковых автомобилей).
Какой бы совершенной не казалась система, она может показать реальные цифры только при идеальных дорожных условиях и спокойной манере вождения. Но в действительности так бывает очень редко. Если идеально ровный асфальт для вашей местности - редкость, или вы любитель экстремальной езды, то смело добавляйте к заявленным производителем показателям:
- 10-15% - покупая “европейца”;
- 5-10% - американский автомобиль;
- 10% - другие.
Руководствуясь этим правилом, вы узнаете наиболее приближенный расход понравившейся машины. Ведь лучше перестраховаться, чем потом разоряться на заправках.
Источник: automoto.ua
Теги: Донбасс, топливо, экономия, автомобиль
- В Донецке переполох: "Кого-то опять убили, куча автоматчиков в центре – людей "гребут" прямо на улицах"23:23
- Резервисты вернутся домой к Рождественским праздникам при снижении угрозы вторжения22:15
- Угроза наступления: в Кабмине рассказали о массовой эвакуации21:44
- На Донбассе паника: США и ВСУ наступают!21:12
- Военное положение: Клименко рассказал, как изменилась жизнь на Луганщине20:58
- Война на Донбассе и оккупация Крыма: ЕСПЧ придумал, как поможет пострадавшим украинцам20:40
- "Новогодний" режим тишины на Донбассе: ОБСЕ озвучила позицию 20:08
- В «МГБ ДНР» назвали предприятия, на которых «готовится крупная диверсия»19:15
- «Много автоматчиков». Дончане взволнованы большим числом членов НВФ в центре города19:01
- Противник увеличил количество обстрелов, есть раненые18:15
- В Донецке переполох: "Кого-то опять убили, куча автоматчиков в центре – людей "гребут" прямо на улицах"23:23
- Резервисты вернутся домой к Рождественским праздникам при снижении угрозы вторжения22:15
- Угроза наступления: в Кабмине рассказали о массовой эвакуации21:44
- На складе в Днепропетровской области обнаружили 15 тонн детонаторов21:30
- На Донбассе паника: США и ВСУ наступают!21:12
- Военное положение: Клименко рассказал, как изменилась жизнь на Луганщине20:58
- Война на Донбассе и оккупация Крыма: ЕСПЧ придумал, как поможет пострадавшим украинцам20:40
- Обязательно и очень скоро: Порошенко пообещал освобождение Донбасса20:20
- "Новогодний" режим тишины на Донбассе: ОБСЕ озвучила позицию 20:08
- Украину могут лишить безвизового режима19:46
- Эти советы помогут отсрочить старение лица16:45
- Доверять или проверять: сколько топлива потребляет автомобиль на самом деле?13:09
- ТОП 10 важных дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года09:30
- Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться в Новый год08:30
- Фильтрованная вода разрушает зубы и кости21:58
- Лишь при соблюдении одного условия, люди смогут жить вечно16:31
- Как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось22:21
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери
- Новый клип Время и Стекло стремительно набирает популярность
- Украинцам выплатят сразу две пенсии
- «Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца
- Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу
- В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных
- В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко (ФОТО)
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди везде, кроме Гнутово. Движения практически нет