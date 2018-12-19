Как загадать желание в день святого Николая

19.12.2018 19:30

19 декабря в Украине празднуют светлый церковный праздник День святого Николая Чудотворца. В это время принято дарить подарки детям, а также загадывать желания. О том, как именно загадать желание и что для этого потребуется, мы расскажем в нашем материале, пишут Подробности.

Как правильно загадать желание в День святого Николая

Для того, чтобы желание обязательно исполнилось, проводят специальный обряд. Для него берут икону святого Николая Чудотворца, 40 свечей и широкую тарелку с песком или солью. Зажженные свечи ставят в тарелку. Потом произносят особую молитву Николаю Чудотворцу на исполнение желаний:

"Чудотворец Николай, помоги мне в желаниях моих бренных. Не сердись на просьбу дерзкую, но и не покинь меня в делах суетных. Что во благо возжелаю, исполни своей милостью. Коли лихое хочу, отврати напасти. Пускай все желания праведные исполнятся, а жизнь моя счастьем наполнится. Да будет воля твоя. Аминь".

Также читают молитву "Отче наш", а затем "Николай, Угодник Божий, помощник Божий, ты и в поле, ты и в доме, и в пути, и в дороге, на небесах и на Земле: заступись и сохрани от всякого зла. Аминь". После завершения обряда нужно обязательно три раза перекреститься.

Потом можно написать и прочитать вслух покаянное письмо: "Я, раба Божия (имя), грешна в семи смертных грехах: гордости, сребролюбии, блуде, гневе, чревоугодии, зависти и унынии.

Простите, ослабьте, оставьте Боже, Николай Чудотворец прегрешения мои вольные и невольные, в слове и в деле, в ведении и не ведении, дневные и ночные, в уме и в помышлении, все мне прости Боже Милосердный и Николай Чудотворец. Милостивы будите ко мне грешной. Боже, Николай Чудотворец, очистите грехи мои и помилуйте меня. Не отвернитесь от меня, примите мое покаяние и раскаяние.

В милосердии своем, даруйте Господи и Николай Чудотворец мне, рабе Божией (имя) здоровье. Прошу за своих детей, родителей, близких и дорогих мне людей - пусть они будут здоровы и счастливы. Не оставьте меня без Вашей помощи и наставляйте меня во всем. Пусть будет во всех делах моих Ваша воля. Пусть мой жизненный путь будет удачным и счастливым. Оберегите меня от злых, людей, от зависти, от насилия, от внезапной смерти, от несправедливости. Я хотел (а) бы принести как можно больше пользы людям, так пусть будет у меня достойная и интересная работа. Помогите мне быть поддержкой для моих детей, и дайте возможность содержать и наставлять их. Дайте познать любовь и быть любимой. Прошу Господи, Николай Чудотворец о своей Родине и о мире на Земле.

Особое прошение мое: и говорите ваше желание".

Письмо сжигается в пламени свечей, которые должны догореть. Пепел от письма нужно развеять на ветру, а остатки от свечей на год оставить за иконой святого Николая.

Источник: https://from-ua.com