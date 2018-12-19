Обязательно и очень скоро: Порошенко пообещал освобождение Донбасса

19.12.2018 20:20

Освобождение временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей состоится обязательно и очень скоро. Об этом сегодня, 19 декабря, заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с талантливой молодежью, передает пресс-служба главы государства.

Так, президент поблагодарил тех, кто приехал на встречу и продолжает заниматься наукой и образованием, даже когда их дома «захвачены страной-агрессором». «Они являются тем якорем, который держит украинский Донбасс и обеспечивает возврат Украины и украинского суверенитета туда после освобождения, которое обязательно и очень скоро будет», – заявил Порошенко.

Также он подчеркнул важность поддержания и восстановления освобожденного Донбасса. Среди юных изобретателей на встрече были и представители Донецкой и Луганской областей. «Когда я был в Брюсселе 13 декабря, мы договорились с Советом Европейского Союза начать специальные программы для Донетчины и Приазовья для того, чтобы восстановить инфраструктуру, обеспечить развитие муниципального транспорта, делать обновление микрорайона Мариуполя "Восточный", который был под ракетным обстрелом в 2015 году. Это будет символ единства всех украинцев, символ единства стран Европейского Союза, который помогает нам сохранять целостность страны и возрождать разрушенный войной Донбасс», – рассказал Порошенко.

«Это очень важно, чтобы мы видели, что мы должны бороться за Украину на Донбассе», – резюмировал глава государства.

Источник: https://dnews.dn.ua