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Порошенко сделал важное заявление о мобилизации в Украине
Сейчас в Украине нет причин объявлять мобилизацию, так как "ситуация находится под полным контролем государства"
Как передает "Интерфакс", об этом во вторник, 18 декабря, заявил президент Украины Петр Порошенко, подчеркнув, что мобилизация будет немедленно объявлена лишь в случае "открытой масштабной наземной агрессии Российской Федерации".
При этом президент заявил, что на случай ЧП у него уже "все указы о мобилизации заготовленные" и не придется "бегать и спрашивать разрешения" у Верховной Рады на объявление мобилизации.
"Наши Вооруженные силы и все силовые подразделения обеспечивают безопасность граждан", — сказал президент, добавив, что сейчас призывников срочной службы в зону проведения операции объединенных сил на Донбассе не направляют.
"Они занимаются исключительно боевой подготовкой и обучением, но если кто-то из них выразит желание подписать контракт, пройти соответствующее обучение, только в этом случае, добровольно, он может принять участие в ООС", — отметил Порошенко.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно президент Украины ответил на вопрос о продлении военного положения в стране, которое заканчивается в конце декабря.
Ранее он напомнил, что Россия увеличивает количество техники и личного состава на оккупированных территориях Крыма, Донбасса и вдоль границы с Украиной.
По его словам, на этих территориях развернуты группировки общей численностью более 80 000 военнослужащих, около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов. В акваториях Черного, Азовского, Эгейского морей выполняют задания более 80 российских кораблей и 8 подводных лодок, в том числе ударных — 23 корабля и 6 подводных лодок.
Источник: from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, мобилизация, Порошенко, заявление
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