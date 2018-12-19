Украинцы переходят на крупы

19.12.2018 18:02

За 9 месяцев 2018 года украинцы потребили 53 тыс. т макарон. За аналогичный период прошлого года потребление составило 52,6 тыс. т.

В январе-сентябре этого года украинцы потребили 97,2 тыс. т круп против 91,6 тыс. т за аналогичный период прошлого года.

За год выросло на 10,9% потребления картофеля. Составило 64,9 тыс. т.