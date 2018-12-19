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Украину могут лишить безвизового режима
Представители Еврокомиссии заявили, что нашли ряд нарушений со стороны Украины, которые ставят под вопрос функционирование здесь безвизового режима. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «Капитал».
Пока Еврокомиссия не планирует замораживать безвиз для граждан нашего государства. Однако Украине придётся хорошо постараться, чтобы нейтрализовать все недочёты и обеспечить выполнение всех требований, указанных в соглашении о безвизовом режиме. Первым делом, украинской стороне нужно немедленно взяться за налаживание эффективной борьбы с коррупцией и нелегальной миграцией. По данным Еврокомиссии, в 2017 году число украинских граждан, нелегально проживающих на территории Европейского Союза, достигло тридцати трёх с половиной тысяч. Это на тринадцать процентов больше, чем в 2016 году. Кроме того, сравнивая показатели указанных годов, возросло число отказов украинцам в перемещении на территорию ЕС. По сравнению с 2016 годом данная цифра увеличилась на сорок семь процентов.
Стоит также отметить, что Украина продолжает оставаться страной, граждане которой занимаются контрабандой, торговлей людьми, наркоторговлей и прочим. Следовательно, Еврокомиссия представила список из семи требований по нейтрализации указанных проблем с целью не допустить замораживание безвизового режима. Так, к примеру, представители Европейского Союза настаивают на уменьшении количества нелегальных мигрантов на территории Европы с гражданством Украины, организации программ, рассказывающих о правах и обязанностях граждан в условиях безвизового режима, восстановлении работы специальной антикоррупционной прокуратуры и прочем.
Теги: Украина, Донбасс, безвизовый режим
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