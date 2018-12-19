В Украине с 1 января на 20% вырастет зарплата преподавателей вузов

19.12.2018 12:14

С 1 января 2019 года в Украине зарплата научно-педагогических работников высших учебных заведений возрастет на 20%. Соответствующее постановление сегодня было принято на заседании Кабинета министров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич отмечает:

«За последние 2 года мы существенно повысили зарплаты педагогам — учителям, воспитателям в детских садах. Однако ни одно из этих повышений не касалось преподавателей — научно-педагогических работников, работающих в наших университетах. В этом году именно они получат наибольшее увеличение заработной платы — на 20%. Даже несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию мы должны инвестировать в наших учителей, воспитателей и преподавателей».

По ее словам, с января 2019 года зарплаты всех научно-педагогических работников повысятся на 20%, в то же время, зарплаты других педагогических работников, как и остальных бюджетников возрастут на 9%.

Источник: https://donpress.com