Военкоматов в Украине не будет, но уклонистам радоваться рано

19.12.2018 07:16

Украина продолжает избавляться от советского прошлого.

На этот раз депутаты взялись за военкоматы.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 9285, которым предлагается переименовать военные комиссариаты (военкоматы) в областные территориальные центры комплектования и социальной поддержки. За этот документ проголосовали 238 народных депутатов.

По словам народного депутата и главы Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ивана Винника, изменения в законодательство планируется внести, чтобы привести этот вопрос к стандартам НАТО.

«Мы вычищаем советский рудимент – название военный комиссариат и называем его надлежащим «натовским» словом, как в развитых странах. Мы будем иметь не советские военные комиссариаты, а современные центры комплектации и социальной поддержки, которые будут должным образом выглядеть – иметь оборудование, информационные системы», — подчеркнул нардеп.

По словам Винника, на эти изменения выделено в госбюджете-2019 более полумиллиарда гривен.

Как говорится в пояснительной записке, проект закона позволит осуществить правовое регулирование деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Ранее мы сообщали, что Рада изменила правила призыва на службу.

Известно, что планируется создать на базе военкоматов территориальные центры комплектования и социальной поддержки, с целью обеспечения правового регулирования деятельности таких центров.

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«Развитие Вооруженных сил Украины по западным стандартам и реформирование системы мобилизации и мобилизационной подготовки на основе базовых европейских подходов предусматривают реформирование и обеспечение эффективного функционирования местных органов военного управления, которыми являются военные комиссариаты», — указано в объяснительной записке законопроекта.

Кроме того, сообщается, что привычные нам военкоматы будут переименованы в областные, территориальные или местные центры комплектования и социальной поддержки.

Источник: https://from-ua.com