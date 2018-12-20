Пойдет ли Россия на открытую войну в Украине или выберет гибридный конфликт: прогноз экс-замгенсека НАТО

20.12.2018 14:38

Вероятность нового этапа вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины объяснил экс-заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.

Экс-заместитель генсека НАТО и старший научный сотрудник центра "Атлантический совет" Александр Вершбоу оценил шансы на ведение открытой войны России против Украины, передает "Диалог.UA".

По его мнению, Россия сейчас больше сосредотачивается на невоенных средствах влияния и вмешательствах во внутреннюю ситуацию в Украине накануне выборов. "Что касается военных возможностей, Россия уже сосредоточила в регионе большие силы", — подчеркнул эксперт. Вершбоу отметил, что переброска войск к западной границе РФ не является чем-то особенно опасным, так как Кремль наращивал силы на границе с Украиной с 2014-2015 годов. "После событий 25 ноября появилось много спекуляций относительно того, применит ли РФ эти возможности. Но это трудно оценить", — резюмировал эксперт.