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Пойдет ли Россия на открытую войну в Украине или выберет гибридный конфликт: прогноз экс-замгенсека НАТО

20.12.2018 14:38
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Пойдет ли Россия на открытую войну в Украине или выберет гибридный конфликт: прогноз экс-замгенсека НАТО

Вероятность нового этапа вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины объяснил экс-заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.

Экс-заместитель генсека НАТО и старший научный сотрудник центра "Атлантический совет" Александр Вершбоу оценил шансы на ведение открытой войны России против Украины, передает "Диалог.UA".

По его мнению, Россия сейчас больше сосредотачивается на невоенных средствах влияния и вмешательствах во внутреннюю ситуацию в Украине накануне выборов. "Что касается военных возможностей, Россия уже сосредоточила в регионе большие силы", — подчеркнул эксперт. Вершбоу отметил, что переброска войск к западной границе РФ не является чем-то особенно опасным, так как Кремль наращивал силы на границе с Украиной с 2014-2015 годов. "После событий 25 ноября появилось много спекуляций относительно того, применит ли РФ эти возможности. Но это трудно оценить", — резюмировал эксперт.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, войска, НАТО, граница, выборы президента
 
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