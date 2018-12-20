Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Предательский поступок Монтян на российском ТВ возмутил Украину. ВИДЕО

20.12.2018 22:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Предательский поступок Монтян на российском ТВ возмутил Украину. ВИДЕО

Украинцы в социальных сетях устроили скандал из-за предательского заявления украинской активистки и юриста Татьяны Монтян, которая в студии российского ТВ публично встала на сторону России в конфликте в Азовском море.

Фрагмент видео с наглым заявлением Монтян про украинских моярков был опубликован накануне. Взявшая слово Монтян на радость российским ведущим в студии назвала украинские катера "лоханками", которые российские военные должны были отогнать в море "к чертовой матери", передает dialog.ua.

"Лоханки - это украинский флот?" - издеваясь, задала вопрос Скабеева. "Это вот эти три корыта, которые вы в проливе захватили", - ответила Монтян. - Я считаю, что их нужно было отогнать к чертовой матери и не нарываться на санкции, но вы повелись на провокацию Пети".

Украинцы в социальных сетях возмущены тем, как Монтян предательски поддержала Россию и публичного унизила Украину на глазах радостных россиян.

Часть аудитории призывает ее остаться в России и не возвращаться в родную страну.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Азовское море, моряки, конфликт, корабли, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх