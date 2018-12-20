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Украина сможет уничтожать корабли на расстоянии в 300 км: Турчинов рассказал о грозном оружии

20.12.2018 13:01
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Украина сможет уничтожать корабли на расстоянии в 300 км: Турчинов рассказал о грозном оружии

Украина поставит на вооружение ракетные комплексы, которые смогут уничтожать корабли врага на расстоянии в 300 километров. Это поможет защитить Азовское море от захвата России и позволит эффективней защищать украинское побережье.

Об этом рассказал секретарь СНБО Александра Турчинов, сообщает пресс-служба ведомства, передает segodnya.ua.

По его словам, военное руководство страны активно работает над усилением береговой обороны Черного и Азовского побережья.

"С этой целью будут привлечены новые и модернизированные ракетные комплексы. Это позволит нам не только эффективно противодействовать любым десантным операциям, но и уничтожить любой корабль, грозит нашей стране в 300 километров, даже если он расположен в порту базирования. Мы должны доказать всему миру, что Украина не потеряла своих позиций в Азовском море, и это море, где действует международное право, и могут находиться как украинские, так и иностранные корабли", – сказал Турчинов.

Также чиновник отметил, что российская агрессия не остановит планы Украины по созданию корабельно-катерного группировки ВМС в Азовском море. Он пояснил, что украинские корабли и дальше будут проходить через Керченский пролив.

"Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма", – сказал секретарь СНБО и предложил странам НАТО совершить совместный с украинскими кораблями проход, а на борту призывает присутствовать представителей ОБСЕ и других международных организаций.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Турчинов, Азовское море, НАТО, Керченский пролив, уничтожение, ОБСЕ, корабли, ракетный комплекс
 
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