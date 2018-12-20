В Украине разрешили делать перепланировку помещений без получения разрешений

20.12.2018 11:20

Замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе сообщил в Facebook, что 18 декабря Кабмином Украины приняло постановление, позволяющее гражданам производить перепланировку и переоснащение квартир, торговых залов, офисных помещений и прочих объектов без разрешения Государственной архитектурно-строительной инспекции, передает Новое время и zi.dn.ua.

По его словам, отныне разрешено производить перепланировку жилых и нежилых помещений без получения разрешения, если таковая не несет опасности несущим конструкциям или инженерным системам общего пользования, Речь идет о недопустимых последствиях такой перепланировки, которые относятся к классам СС2 (средние последствия) и СС3 (значительные последствия)

По его словам, такая дерегуляция значительно сокращает количество разрешительных процедур и упрощает жизнь украинцам.

Тепер для перепланування квартири не потрібен дозвіл. Якісна зміна №402.

Кабмін вчора прийняв відповідну постанову, розширивши перелік нескладних будівельних робіт, що не потребують дозволів на їх проведення та введення в експлуатацію.

Раніше перенесення стін в своїй квартирі потрібно було узаконювати – отримувати дозвіл

Державна архітектурно-будівельна інспекція України, чекати на його отримання 3-6 місяців. Тепер такі роботи не потребують цих документів. Але є уточнення. Можна робити перепланування квартири в багатоквартирному будинку без отримання відповідного дозволу, якщо, звичайно, немає втручання в несучі конструкції або інженерні системи загального користування!

Крім того, наприклад, можна робити перепланування або переоснащення (без втручання в огороджувальні та несучі конструкції) торговельних залів ТРЦ, офісних приміщень бізнес-центрів, та інших об’єктів, що за класом наслідків належать до СС2 та СС3.

Так, згідно з постановою, у перелік увійшли роботи з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення, а також нежилого будинку або споруди та приміщень в них (виконання яких не передбачає втручання в огороджувальні та несучі конструкції та інженерні системи загального користування), що відноситься до об’єктів за класами наслідків СС1 (незначні наслідки), СС2 (середні) та СС3 (значні).

З якою метою це було зроблено? Дерегуляція – скорочення дозвільних процедур і спрощення життя для жителів. І це важливо.