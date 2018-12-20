Зачем РФ наращивает свой военный потенциал – Путин дал странный ответ

20.12.2018 18:10

Российская Федерация сумела насторожить весь мир тем, что наращивает собственные военные силы. Российский президент Владимир Путин дал ответ, для чего его государство это делает.

Сегодня лидер страны-агрессора России ответил на вопрос о том, чего ради его страна наращивает военную мощь. Владимир Путин сослался на то, что ему необходимо "удержать» баланс" в мире среди других стран, которые также наращивают военный потенциал, передает издание "Диалог.UA".

Об этом он сообщил на сегодняшней конференции. "Нужно сказать, что в стратегическом аспекте Россия пытается сдерживать и выравнивать паритеты. Большего нам и не нужно. Сложно сказать, что будет дальше. Вдруг ракеты средней и малой дальности появятся в Европе? Что Российской Федерации нужно будет делать?" - сообщил Путин.

Президент РФ отметил, что ситуацию накаляет Америка, которая решила выйти из соглашения о ликвидации ракетных комплексов средней и малой дальности. Именно поэтому, по словам Путина, России нужны меры по защите.

Украинскую сторону только заинтересовал вопрос о том, почему противодействие США наблюдается у границ с Украиной. Как минимум это толкает на мысли о том, что Российская Федерация хочет что-то сделать с этим государством.