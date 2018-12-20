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Зачем РФ наращивает свой военный потенциал – Путин дал странный ответ

20.12.2018 18:10
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Зачем РФ наращивает свой военный потенциал – Путин дал странный ответ

Российская Федерация сумела насторожить весь мир тем, что наращивает собственные военные силы. Российский президент Владимир Путин дал ответ, для чего его государство это делает.

Сегодня лидер страны-агрессора России ответил на вопрос о том, чего ради его страна наращивает военную мощь. Владимир Путин сослался на то, что ему необходимо "удержать» баланс" в мире среди других стран, которые также наращивают военный потенциал, передает издание "Диалог.UA".

Об этом он сообщил на сегодняшней конференции. "Нужно сказать, что в стратегическом аспекте Россия пытается сдерживать и выравнивать паритеты. Большего нам и не нужно. Сложно сказать, что будет дальше. Вдруг ракеты средней и малой дальности появятся в Европе? Что Российской Федерации нужно будет делать?" - сообщил Путин.

Президент РФ отметил, что ситуацию накаляет Америка, которая решила выйти из соглашения о ликвидации ракетных комплексов средней и малой дальности. Именно поэтому, по словам Путина, России нужны меры по защите.

Украинскую сторону только заинтересовал вопрос о том, почему противодействие США наблюдается у границ с Украиной. Как минимум это толкает на мысли о том, что Российская Федерация хочет что-то сделать с этим государством.



Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Путин, Европа, ракетный комплекс
 
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