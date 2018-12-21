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Дату празднования православного Рождества в Украине могут перенести
Новоизбранный митрополит Епифаний заговорил о реформировании Православной церкви Украины (ПЦУ), в связи с этим церковный календарь может изменится, а значит перенесутся привычные всем даты церковных праздников, в том числе и Рождества.
Но для проведения реформ необходимо согласие церковной общины, отметил Епифаний во время интервью одному из телеканалов.
В рамках церковного реформирования будет пересмотрен православный церковный календарь. Новый глава единой поместной Православной церкви Украины считает, что реформы необходимо реализовывать. Церковный календарь уже до этого реформировался другими поместными церквями, такой опыт уже есть. А в Элладской церкви такое реформирование привело к расколу.
Церковь будет объяснять прихожанам суть церковного реформирования и зачем православный церковный календарь нужно изменить. И если правильно подойти к этому вопросу, то люди поймут и одобрят предложенную церковную реформу. Какие именно изменения планируется внести пока Епифаний не сообщал, также пока остается неизвестным, в какой именно день планируется отмечать Рождество.
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, Рождество, церковь, православие
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