ФГВФЛ начал выплаты вкладчикам ВТБ Банка

21.12.2018 15:35

Сегодня, 21 декабря, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начинает возмещение средств вкладчикам украинской "дочки" российского госбанка ВТБ АО ВТБ Банк по первой части общего реестра. Об этом сообщает пресс-служба регулятора, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Как отмечают в ФГВФЛ, до получения полной информации об операциях, осуществленных платежной системой (внутригосударственной и международной), в эту часть реестра не входит гарантированная сумма по договорам карточных счетов.

В Фонде напомнили, что возмещение средств вкладчикам осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тыс. грн, независимо от количества вкладов в одном банке.

Возмещение средств вкладчикам осуществляются через отделения банков-агентов Фонда, подключенных к Автоматизированной системы выплат Фонда.

Для получения своих средств вкладчикам необходимо обратиться в любой из указанных на сайте ФГВ банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.