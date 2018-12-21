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ФГВФЛ начал выплаты вкладчикам ВТБ Банка
Сегодня, 21 декабря, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начинает возмещение средств вкладчикам украинской "дочки" российского госбанка ВТБ АО ВТБ Банк по первой части общего реестра. Об этом сообщает пресс-служба регулятора, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Как отмечают в ФГВФЛ, до получения полной информации об операциях, осуществленных платежной системой (внутригосударственной и международной), в эту часть реестра не входит гарантированная сумма по договорам карточных счетов.
В Фонде напомнили, что возмещение средств вкладчикам осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тыс. грн, независимо от количества вкладов в одном банке.
Возмещение средств вкладчикам осуществляются через отделения банков-агентов Фонда, подключенных к Автоматизированной системы выплат Фонда.
Для получения своих средств вкладчикам необходимо обратиться в любой из указанных на сайте ФГВ банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.
Теги: ВТБ Банк, ФГВФЛ, вкладчики , выплаты
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