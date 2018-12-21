Гороскоп на зиму 2018-2019: к каким кардинальным переменам нас готовят звезды

21.12.2018 19:30

Зима часто становится периодом затишья в жизни многих людей. В частности, это связано с резкой сменой погоды, существенным уменьшением солнечного дня и многими другими факторами. Однако, как считают астрологи, затишье – это всегда начало чего-то громкого и бурлящего, посему и эта зима может стать для многих переломным периодом.

Гороскоп на зиму 2018 и 2019 года предсказывает большинству представителей Зодиака успехи во всех сферах жизни – финансовой, профессиональной, любовной, а также беззаботный период для нашего здоровья. OBOZREVATEL предлагает узнать, что ожидает всех знаков Зодиака в ближайшие три месяца.

Так, гороскопы на зиму 2019 зачастую пестрят различными обещаниями кардинальных перемен. При чем это может коснуться большинства знаков. К тому же, само время года попадает на стык двух годов, что также обеспечивает разнообразие прогнозов.

В первую очередь стоит отметить, что ожидаются перспективные предложения и выгодные сделки, в процессе которых вам необходимо проявлять себя максимально активно и настойчиво. Поверьте, иногда легкая навязчивость не повредит. При любых разочарованиях не стоит падать духом и проявлять пассивность. Главное, не забывать про основную свою цель, быть усерднее и трудолюбивее на пути к ее достижению.

Гороскоп на декабрь 2018 года: продвигайтесь по карьерной лестнице

Для тех, кто только делает шаги на пути к карьерной вершине, звезды подготовили отличную новость: декабрь – самое время для того, чтобы применить "тяжелую артиллерию". Особая удача в деловой сфере жизни ожидает Скорпионов и Тельцов – именно под конец этого года гороскоп на зиму обещает вам максимальной подъем, ведущий к долгосрочному процветанию. Стоит отметить, что ваши усилия будут замечены и оценены сполна, а мудрый подход поможет лихо расправиться с конкурентами и отмести в сторону тех, кто устраивает козни.

Гороскоп на декабрь 2018 также предупреждает Овнов и Стрельцов о возможных трудностях на работе. В отличие от двух предыдущих знаков Зодиака, вам придется много поработать, чтобы заслужить доверие коллег и руководства. Возможно, стоит пересмотреть свои взгляды, в особенности если задумываетесь о долгосрочной перспективе.

Гороскоп на январь 2019: везучий период для тех, кто ищет любовь

Первый месяц года всегда дарит много сюрпризов для представителей зодиакального круга. В частности, гороскоп на январь 2019 обещает всем знакам Зодиака успехи на любовном фронте. Особенно повезет тем, кто так до сих пор и не нашел свою вторую половинку. Полная свобода действий и победа в итоге ожидают Рыб и Близнецов. Представителям этих знаков гороскоп на 2019 год обещает интересный период в январе: удача всегда будет на вашей стороне. Что бы вы не сделали, успех в личной жизни обеспечен. Осталось только четко определить предмет обожания и применить некоторые усилия.

В то же время, любовный гороскоп на 2019 год предупреждает некоторых представителей Зодиака и о возможных трудностях и недопониманиях. В частности, особенно осторожными следует быть Ракам и Девам. Если вы пока находитесь в поисках спутника жизни, гороскоп совместимости не советует спешить с решением – оно может стать полным разочарованием в дальнейшем. Если у вас уже есть вторая половинка, но параллельно появилась симпатия к другому человеку – не стоит рисковать. Звезды советуют не поддаваться на провокации и не участвовать в пикантных авантюрах.

Гороскоп на февраль 2019: обратите внимание на свое здоровье

Февраль – один из самых сложных зимних месяцев, так как он является переломным между холодной зимой и мягкой, нежной весной. В частности, мы наблюдаем огромные перепады температур, которые влияют не только на настроение человека, но и на его здоровье. Посему гороскоп на февраль 2019 года советует обратить внимание всем знакам Зодиака именно на свое самочувствие.

Гороскоп на этот месяц отмечает, что Львы и Козероги могут перестать переживать относительно мелких неприятностей – все плохое будет обходить вас стороной. В частности, это касается и состояния здоровья. Эти знаки – едва не едиственные, которым не страшны простуды, вирусные заболевания и прочие неприятные диагнозы. Гороскоп здоровья на февраль 2019 советует вам расслабиться и постараться как можно меньше переживать по пустякам.

Гороскоп на зиму 2019, а именно на февраль-месяц советует все же поберечь себя таким знакам, как Весы и Водолей. В этот период вы максимально подвержены гормональным сбоям, простудам, авитаминозам и депрессиям. И дело даже не в переменчивой погоде – виной всему усталость и пренебрежение сигналами собственного организма. Лучшим решением станет поездка в теплые края.

Источник: https://from-ua.com