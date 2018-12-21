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Новый год 2019: 5 рецептов оригинальных салатов
Новый год 2019 - это год Свиньи. Чтобы задобрить символ наступающего года, астрологи рекомендуют поставить на праздничный стол блюда с добавлением овощей, фруктов и орехов. "Сегодня" делится несколькими рецептами салатов.
Легкий салат с авокадо и креветками
Ингредиенты:
Огурцы - 5-6 шт.
Авокадо - 1 шт
Креветки крупные сырые - 8-9 шт.
Соль
Черный перец
Белый бальзамический уксус - 1ст.л.
Оливковое масло - 1 ст.л.
Рецепт приготовления:
Огурцы очистить от кожуры, разрезать вдоль, вынуть семена, порезать крупными полукольцами.
Авокадо разрезать пополам, удалить кость, почистить, порезать крупными полукольцами, положить к огурцам, сбрызнуть бальзамическим уксусом.
Креветки сырые очистить от панциря, разрезать вдоль пополам, очистить от кишечной вены.
Разогреть на сковороде оливковое масло, обжарить креветки с обеих сторон до готовности (не больше минуты с каждой стороны, как только мясо становится непрозрачным и местами розовым, креветки готовы).
Креветки немного остудить и переложить вместе с остатками масла со сковороды в миску с салатом. Слегка посолить и поперчить.
Подавать можно теплым или полностью остывшим с ароматными хрустящими тостами из чиабатты или багета.
Салат Нисуаз по рецепту Джулии Чайлд
Ингредиенты на 4-6 порций:
Салат Айсберг - 1 шт.
Тунец консервированный - 2 банки
Картофель - 500 г
Фасоль стручковая - 200 г
Лук красный - 1 шт.
Яйца - 3 шт.
Томаты черри или обычные - 100 г
Маслины - 90 г
Масло оливковое - 8 ст.л.
Винный уксус (или белый бальзамический) - 2 ст.л.
Горчица - 1 ч.л.
Анчоусы - 12 шт.
Каперсы - 1 ч.л.
Чеснок - 2 зубчика
Розмарин - 1 веточка
Тимьян - 10 веточек
Рецепт приготовления:
Чистим, моем и варим картофель до готовности, сливаем воду и даем картофелю слегка остыть. Режем средним кубиком.
Фасоль отправляем в кипяток на пару минут. Если фасоль свежая, а не мороженая, то хорошо промываем ее, отсекаем края и разрезаем стручки пополам.
Яйца отвариваем до готовности, остужаем, очищаем и режем на 4 части.
Томаты черри разрезаем пополам.
Красный лук шинкуем тонкой соломкой.
Салат Айсберг обмываем и разрываем на крупные куски.
Для соуса смешиваем треть маслин с анчоусами, каперсами, винным уксусом, горчицей, чесноком, пряными травами и оливковым маслом, пробиваем смесь блендером.
Половину соуса перемешиваем картофелем и фасолью, другую половину - с салатными листьями.
На дно тарелки выкладываем салат, сверху картофель с фасолью, на вершине тунец. Распределяем яйца, томаты, маслины и красный лук так, как больше нравится.
Салат из курицы, груши и сыра
Ингредиенты:
1 куриное филе
1 груша
80-100 г зеленого салата
Горгонзола - по вкусу
Оливковое масло
Сливочное масло
Соль, черный перец
Рецепт приготовления:
Грудку необходимо заранее отварить или запечь. Например, в фольге в духовке.
Грушу, очищенную и нарезанную маленькими кусочками, немного карамелизируем, обжаривая в сковороде с небольшим количеством сливочного масла.
На подушку из зеленого салата выкладываем куриную грудку, порезанную небольшими кусочками. Сверху кладем карамелизированную грушу и кусочки сыра.
Приправляем солью и черным молотым перцем и сбрызгиваем оливковым маслом. Приятного аппетита!
Салат из хурмы, мандаринов и сыра
Ингредиенты:
6-7 мандаринов без косточек
2 больших медовых хурмы
200 г мягкого козьего сыра
Для заправки:
2 ст.л. оливкового масла
2 ч.л. меда
1 ч.л. дижонской горчицы
1 ст.л. лимоного сока
3 ч.л. джема из апельсина, фейхоа или инжира (по желанию)
Рецепт приготовления:
Мандарины почистить и удалить белые пленки. Крупные дольки разрезать пополам.
Очищенную хурму нарезать средними кусочками.
Перемешать все ингредиенты для заправки.
Отправить на тарелку хурму и мандарины, чайной ложкой выложить сверху мягкий козий сыр.
Полить салат заправкой, дать ему настояться 10-15 минут и подавать.
Салат из курицы c авокадо и гренками
Для заправки:
1 столовая ложка мелко нарезанного лука-шалот
2 столовые ложки лимонного сока
1/4 чайной ложки соли
1/8 чайной ложки молотого черного перца
1/2 чашки майонеза
1/2 чашки пахты, сметаны или йогурта
2 столовые ложки измельченного зеленого лука
Для чесночных тостов:
4 кусочка хрустящего деревенского хлеба
2 столовые ложки оливкового масла
1 зубчик чеснока, очищенный
Для салата:
2 кочана салата ромен, листья порвать руками
2 чашки нарезанной готовой курицы
2 средних спелых авокадо, нарезанных
небольшой кусочек пармезана (около 30 г), натертый овощечисткой
Рецепт приготовления:
Сделайте заправку: в небольшой миске или банке с крышкой смешайте лук-шалот, лимонный сок, соль и перец. Дайте постоять 5 минут. Влейте майонез и пахту и взбейте венчиком (или положите крышку на банку и встряхните). Добавьте зеленый лук. Попробуйте, добавьте больше соли и перца, если это необходимо.
Сделайте чесночные тосты: разогрейте духовку до 180 С. Смажьте ломтики хлеба маслом и выложите на противень для выпечки. Запекайте 12-15 минут, пока не появится румяная корочка. Достаньте из печи и остудите. Натрите каждый ломтик чесноком.
Разложите салатные листья на 4 тарелки. Выложите сверху авокадо, курицу и пармезан. Полейте салат заправкой и подавайте с чесночными тостами.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, еда, новый год, салат, рецепт
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