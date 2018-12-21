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Пенсии в Украине будут выплачивать по-новому

21.12.2018 21:45
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Пенсии в Украине будут выплачивать по-новому

Украинские пенсионеры получат выплаты за декабрь в декабре 2018 года, за январь - в январе 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, передают Подробности.

Тем самым в Минсоцполитики подтвердили, что в этом году не будет применена практика прошлых лет, когда части пенсионеров выплаты за январь следующего года насчитывали в декабре текущего года.

В правительстве отмечают, что проект постановления "О внесении изменений в бюджет Пенсионного Фонда на 2018 год" не предусматривает авансирование пенсий за январь 2019 года. Кроме того, законопроект находится на рассмотрении Кабмина.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, пенсии
 
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