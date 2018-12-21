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С июня не будут выделять деньги на лечение пациентов, не заключивших декларации с врачами

21.12.2018 12:20
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Первым этапом внедрения медицинской реформы стало подписание деклараций с семейными врачами. В Дружковке 42 664 человека уже определились с выбором врача, что составляет 63,3% от всего населения города.

В этом процессе Дружковка идет впереди областного показателя. В среднем по региону насчитывается 60,7% подписанных деклараций. Среди заключивших договор с врачом в Дружковке больше детей, чем взрослых.

МОЗ Украины ограничил врачам количество пациентов. Так, семейный врач может заключить лишь 1800 деклараций, терапевт – 2000, педиатр – 900. В городе 12 врачей уже имеют максимальное число пациентов. 

— Благодаря заключенным декларациям, с июня 2018 года по сегодняшний день центр первичной медико-санитарной помощи получил от Национальной службы здоровья Украины более 14 миллионов гривень, которые были направлены на выплату заработных плат, на приобретение медпрепаратов и дезсредств. С июня 2019 года Национальная служба здоровья Украины остановит финансирование за медицинское обслуживание пациентов, которые не заключили декларации, — говорит начальник отдела здравоохранения Дружковки Елена Деснова.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, лечение, декларация, пациент, реформа, медицина
 
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