С июня не будут выделять деньги на лечение пациентов, не заключивших декларации с врачами

21.12.2018 12:20

Первым этапом внедрения медицинской реформы стало подписание деклараций с семейными врачами. В Дружковке 42 664 человека уже определились с выбором врача, что составляет 63,3% от всего населения города.



В этом процессе Дружковка идет впереди областного показателя. В среднем по региону насчитывается 60,7% подписанных деклараций. Среди заключивших договор с врачом в Дружковке больше детей, чем взрослых.



МОЗ Украины ограничил врачам количество пациентов. Так, семейный врач может заключить лишь 1800 деклараций, терапевт – 2000, педиатр – 900. В городе 12 врачей уже имеют максимальное число пациентов.



— Благодаря заключенным декларациям, с июня 2018 года по сегодняшний день центр первичной медико-санитарной помощи получил от Национальной службы здоровья Украины более 14 миллионов гривень, которые были направлены на выплату заработных плат, на приобретение медпрепаратов и дезсредств. С июня 2019 года Национальная служба здоровья Украины остановит финансирование за медицинское обслуживание пациентов, которые не заключили декларации, — говорит начальник отдела здравоохранения Дружковки Елена Деснова.

Источник: https://zi.dn.ua