У Гройсмана передумали давать две пенсии в декабре

21.12.2018 12:47

Пенсионерам перед Новым годом не будут давать две пенсии - за декабрь этого года и за январь следующего, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Ранее сообщалось, что пенсионеры перед праздником получат две выплаты, как это традиционно делалось в предыдущие годы.

"В декабре будет осуществлена выплата пенсий за декабрь, а за январь - в январе 2019 года", - говорится в сообщении.

Источник: https://antikor.com.ua