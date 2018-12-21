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У Гройсмана передумали давать две пенсии в декабре

21.12.2018 12:47
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У Гройсмана передумали давать две пенсии в декабре

Пенсионерам перед Новым годом не будут давать две пенсии - за декабрь этого года и за январь следующего, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Ранее сообщалось, что пенсионеры перед праздником получат две выплаты, как это традиционно делалось в предыдущие годы.

"В декабре будет осуществлена выплата пенсий за декабрь, а за январь - в январе 2019 года", - говорится в сообщении. 

 

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: Донбасс, декабрь, Гройсман, пенсии
 
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