Зарплаты в долларах и обменники повсюду: в Украине введут новые правила

Что предлагает НБУ

Закон о либерализации валютного рынка уже принят, однако, чтобы он заработал, Нацбанк должен утвердить семь постановлений. Последнее из них опубликовано на сайте регулятора 19 декабря. Новые правила начнут действовать с 7 февраля 2019 года. Они, как обещают в Нацбанке, временные. На переходный период правила всего лишь послабляют, при этом многие операции с валютой, как и сейчас, остаются под запретом.Среди важных новшеств – новые правила позволят получать, например, в долларах или евро, командировочные на работе. "Юридические лица имеют право использовать валютные средства на оплату расходов на обслуживание командировку за границу их работников, а также для обеспечения эксплуатационных нужд собственных транспортных средств во время их нахождения за пределами Украины", – говорится в документе.Заработные платы в долларах в Украине разрешили выплачивать в официальных представительствам иностранных государств и только иностранцам. Также официально в валюте смогут зарабатывать, например, моряки. Даже если украинец работает в посольстве или, например, компания продает товар или услугу за границу и зарабатывает в валюте, зарплаты должны платить исключительно в гривне. Украинцы также получат возможность свободно расплачиваться валютой за крупные (до 150 тыс. грн в эквиваленте) покупки за границей. При этом учитывая, что на почтовые пересылки ввели налоги, отмечает старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин, активность будет сдерживаться дополнительными расходами.Торговать валютой по новому закону смогут почтовые отделения, ломбарды, кредитные союзы. То есть купить доллары можно будет не только в обменнике или в банке, но и на почте. Это позволит продавать и покупать доллары в населенных пунктах, где нет отделений банков и обменников, но есть почта. Без валютного счета можно будет совершать операции на сумму до 150 тыс. грн, до 10 тыс. евро повышен лимит почтовых отправлений физических лиц. Кроме того, до 10 тыс. евро увеличивается сумма, которую можно перевозить не декларируя.

Когда украинцы могут пользоваться валютой: для расчетов наличными (кредит, для пополнения валютного депозита);

получать валюту, которую перевели из-за границы;

для пополнения своих валютных счетов;

прибыль за счет торговли валютой;

прибыль за счет государственных ценных бумаг;

валюта по наследству;

переводить деньги адвокатам за границей;

прибыль за счет торговли ценными бумагами;

командировочные. В то же время ряд ограничений НБУ временно сохранил для того, чтобы либерализация не привела к девальвации гривни. Так, иностранцам запрещено брать кредиты в гривни, а украинцы могут получать кредиты за границей только через один банк. Также остается запрет на кредитные деньги покупать валюту. Экспортеры, как и сейчас, обязаны 50% заработанных на экспорте денег продавать украинским банкам.Запреты: иностранцы могут брать кредиты только в иностранной валюте;

получать кредиты за границей можно только через один банк;

покупать валюту на межбанке можно через один банк;

запрет покупать валюту за кредитными средства;

50% заработанной на экспорте валюты нужно продавать. Чего ждать от введения валютного рынкаЛюбая либерализация повышает активность рынка, способствует его расширению и привлекательности, уверен Андрей Шевчишин. При этом риски при введении такого закона остаются. На данный момент жесткий контроль со стороны Нацбанка обеспечивает стабильное поступление валюты. Но и с новым законом, считает Шевчишин, у НБУ есть инструменты для сдерживания краткосрочных колебаний рынка. "Также, в условиях более качественного мониторинга, анализа рынка и контроля, снижен риск спекулятивных атак", – поясняет аналитик. Закон о валюте Аналитик Егор Комов уверен, что либерализация рынка в следующем году кардинально на ситуацию не повлияет. При этом, если почтовые отделения и ломбарды действительно начнут торговать валютой, это может усилить конкуренцию на наличном рынке, что в свою очередь усилит конкуренцию и, возможно, позволит сдерживать колебания, связанные с ажиотажным спросом."Закон о валюте уже давно нужно было принимать. Сейчас же количество запретов, которые действуют, не дают возможности нормально работать ни инвесторам, ни украинцам, которые хотят вкладывать их сбережения за границу. Нужно понимать, что ситуация меняется, поэтому должны меняться и правила. Ограничения, например, по обязательной продажи валютной выручки экспортерами – это да, нужно сохранять", – уверен Комов. В то же время ряд ограничений НБУ временно сохранил для того, чтобы либерализация не привела к девальвации гривни. Так, иностранцам запрещено брать кредиты в гривни, а украинцы могут получать кредиты за границей только через один банк. Также остается запрет на кредитные деньги покупать валюту. Экспортеры, как и сейчас, обязаны 50% заработанных на экспорте денег продавать украинским банкам.Любая либерализация повышает активность рынка, способствует его расширению и привлекательности, уверен Андрей Шевчишин. При этом риски при введении такого закона остаются. На данный момент жесткий контроль со стороны Нацбанка обеспечивает стабильное поступление валюты. Но и с новым законом, считает Шевчишин, у НБУ есть инструменты для сдерживания краткосрочных колебаний рынка. "Также, в условиях более качественного мониторинга, анализа рынка и контроля, снижен риск спекулятивных атак", – поясняет аналитик.

Источник: https://antikor.com.ua