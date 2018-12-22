На Днепропетровщине ограбили и убили депутата

22.12.2018 14:51

Депутата одного из райсоветов Днепропетровской области убили во время разбойного нападения на его дом в селе Саксаганское Криничанского района Днепропетровской области.

Об этом сообщает местная полиция, передает donpress.com.

Как стало известно, трое людей в балаклавах ворвались в помещение фермера — депутата местного райсовета. При этом двое из них были вооружены ножом и пистолетом.

На момент нападения в доме кроме хозяина, находились его жена и дочь. Нападавшие, угрожая оружием, связали всех скотчем, затем сорвали с женщины украшения и забрали мобильные телефоны.

Также, нападавшие заставили хозяина отдать им деньги. Злоумышленники завладели 50 тысячами гривен и 20 тысячами долларов. Один из них нападавших ударил хозяина квартиры ножом под ребра, отчего мужчина скончался в карете скорой помощи.

Полиция начала досудебное расследование.