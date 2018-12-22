- Украинцам разрешат возвращать медикаменты в аптеки18:56
- Синоптики предупредили украинцев о мокрых выходных перед католическим Рождеством18:32
- Опасные игры Коломойского: к чему приведет критиканство в адрес Порошенко и заискивание перед "ЛДНР"18:15
- Украинской армии грозит страшная эпидемия17:08
- 38 человек не смогли пересечь линию разграничения, 8 задержаны на блокпостах15:53
- Украинцам придут рекордные платежки за тепло: почему и что делать15:07
- На Днепропетровщине ограбили и убили депутата14:51
- Грипп атакует: что надо знать14:09
- Переселенцы возвращаются на неподконтрольный Донбасс09:10
- "Они там все русофобы", - Клинцевич рассказал, будет ли война между Россией и Украиной08:32
Украинцам придут рекордные платежки за тепло: почему и что делать
В Украине тарифы для большинства поставщиков тепла повысили в связи с подорожанием газа, ростом зарплат и инфляции. Причем в отдельных регионах цены вырастут в 1,5 раза.
Как сообщают в профильной комиссии, нововведения вступят в силу в январе 2019-го, а обновленные платежки с рекордными тарифами – в феврале. Утеплять дом в разгар отопительного сезона не получится, поэтому те, кто упустил момент, вынуждены платить больше. OBOZREVATEL разобрался, сколько украинцы заплатят в следующем году за отопление и как спасти ситуацию.
Высокие тарифы и неутепленные дома
В Украине, по оценкам Государственного агентства энергоэффективности, в жилых домах "теряется" около 40% тепла. Связано это с тем, что львиную долю домов строили еще во времена СССР. Сейчас же эти здания не соответствуют нормам энергоэффективности, их нужно либо капитально ремонтировать, либо вовсе сносить.
В феврале украинцы получат рекордные платежки за тепло. Зависимо от региона и предприятия, тарифы вырастут на 16-23%. К примеру, цены для "Одесской теплоэлектроцентрали №2" увеличили на 30%, а отопление для клиентов "Ривнетеплоэнерго" подорожает на 28,1%.
Теги: Украина, Донбасс, отопление, рекорд, квитанция
- 77-летний виндсёрфер из Ялты неожиданно попал в Книгу рекордов Украины (ФОТО)
- Последствия зернового рекорда в Украине
- Мегарекорд во Львове: двадцать хоров исполнили "Щедрик" (ВИДЕО)
- Оплачивать коммуналку придется по-новому: в Кабмине сообщили, какое новшество ждет украинцев
- Из-за долгов тепловиков мерзнут 27 детсадов
- Новые банковские правила и платежки за отопление круглый год: что требует МВФ
- «Мисс Елка 2018»: мариупольская елка поборется за звание лучшей в Украине20:17
- ГУР Минобороны: Членов НВФ лишили «13 зарплаты» в связи с подготовкой к «наступлению ВСУ»19:59
- Почувствуй себя пьяным: Зачем на Донетчине полицейские используют алко-очки19:40
- На территорию РФ через неподконтрольные пункты пропуска вывозят неизвестные грузы19:16
- На Донбасі окупанти наражали більше 800 людей на ночівлю під КПВВ17:49
- НВФ продолжают создавать длинные очереди на линии соприкосновения17:33
- В рядах боевиков ЛНР выявили педофила-насильника16:49
- Жители оккупированных территорий негодуют слыша заявления о «российском гражданстве»16:11
- 38 человек не смогли пересечь линию разграничения, 8 задержаны на блокпостах15:53
- ВСУ получили крупную партию новой техники и оружия15:30
- «Мисс Елка 2018»: мариупольская елка поборется за звание лучшей в Украине20:17
- ГУР Минобороны: Членов НВФ лишили «13 зарплаты» в связи с подготовкой к «наступлению ВСУ»19:59
- Почувствуй себя пьяным: Зачем на Донетчине полицейские используют алко-очки19:40
- На территорию РФ через неподконтрольные пункты пропуска вывозят неизвестные грузы19:16
- Украинцам разрешат возвращать медикаменты в аптеки18:56
- Синоптики предупредили украинцев о мокрых выходных перед католическим Рождеством18:32
- Опасные игры Коломойского: к чему приведет критиканство в адрес Порошенко и заискивание перед "ЛДНР"18:15
- На Донбасі окупанти наражали більше 800 людей на ночівлю під КПВВ17:49
- НВФ продолжают создавать длинные очереди на линии соприкосновения17:33
- Украинской армии грозит страшная эпидемия17:08
- Зимнее солнцестояние: как привлечь благополучие на год вперед16:31
- Как их распознать: названы пять подлецов по знаку Зодиака08:54
- Новый год 2019: 5 рецептов оригинальных салатов20:33
- Гороскоп на зиму 2018-2019: к каким кардинальным переменам нас готовят звезды19:30
- Взаимосвязь между котами и болезнями человека18:51
- Диета от прыщей: пять продуктов для идеальной кожи18:18
- Эти знаки зодиака – прирожденные колдуны16:00
- С июня не будут выделять деньги на лечение пациентов, не заключивших декларации с врачами12:20
- Правильный Новый год: чего не делать перед праздниками09:45
- Магнитные бури в январе-2019: когда будут и как защититься08:47
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"
- Донбасс готов вспыхнуть: Москва направила в Донецк "десант"
- Боевики "ЛНР" измучили на морозе около 1500 человек: в ОБСЕ бьют тревогу из-за огромных очередей на КПВВ
- Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"
- Главари ОРДО рассказали, что будет с ценами на продукты в «республике»
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди везде, кроме Гнутово. Движения практически нет
- Москва приняла скандальный закон по Донбассу: сообщили тревожные данные для Украины
- Ситуация на блокпостах: Тяжелейшие очереди на всех направлениях, местами проехать невозможно
- Путин пугает Украину новым законом по Донбассу: президент РФ рассказал, что хочет "забрать" в Россию