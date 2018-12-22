Украинцам разрешат возвращать медикаменты в аптеки

22.12.2018 18:56

С 1 января 2019 года в аптечные учреждения можно будет возвращать лекарственные средства. Об этом заявила журналистам в Киеве и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, передает Хроника.инфо.

"С 1 января 2019 года каждый украинец сможет возвращать в аптеки лекарства. Когда аптека будет получать возвращенные лекарства, она должна проверить, не были ли они открыты, что они не были использованы, что не была повреждена упаковка. Тогда это не несет никакой угрозы и лекарства могут быть возвращены", - отметила Супрун.

По ее словам, контролировать процесс возврата будет Гослекслужба.

"Мы делаем изменения в организации ее (Гослекслужбы - ред.) работы. Это -центральный орган исполнительной власти. Мы предоставляем ему больше полномочий в отношении инспекции. Региональные отделения Гослекслужбы будут инспектировать аптечные учреждения", - сказала Супрун.

Как известно, перечень товаров, не подлежащих обмену (возврату), утвержден постановлением Кабинета министров Украины от 19.03.1994 г. №172. Среди них: продовольственные товары, лекарственные препараты и средства, предметы сангигиены, некоторые непродовольственные товары, в том числе парфюмерно-косметические изделия, детские игрушки мягкие, аппараты для бритья, ткани, белье постельное, чулочно-носочные изделия, аудио - и видеокассеты, диски для лазерных систем считывания с записью, ювелирные изделия из драгоценных металлов, драгоценных камней и тому подобное.