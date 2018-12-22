Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Українцям обіцяють новорічний снігопад

22.12.2018 20:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Українцям обіцяють новорічний снігопад

У передноворічний тиждень в Україні очікується мінлива погода зі снігом та дощем, різкими перепадами температури, атмосферного тиску та вологи.
Про це розповів директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Перед Новим роком очікуємо мінливого характеру погоди. Будуть часто змінюватися атмосферні фронти зі снігом на Сході і Півночі чи мокрим снігом і дощем на Заході і Півдні. На всій території України температура коливатиметься від 3-8 морозу вночі, до 0-5 тепла вдень”, - сказав Кульбіда.
Він зазначив, що на Півночі і Сході вдень і вночі температура буде мінусовою, вдень на Півдні і Заході буде плюсова температура.
Погода в цілому по країні буде мінлива із різкими перепадами атмосферного тиску, вологості, температури. Сніг періодично падатиме і ущільнюватися від дощів.
Аналогічна погода буде і в Новорічну ніч — українці зустрінуть свято з вологим і важким снігом.
У Карпатах, за словами директора Гідрометеоцентру, погода буде чудовою, відпочивальники зможуть покататися на лижах.



Теги: Донбасс, снегопад, Новый год, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх