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Цель названа: военных НАТО могут послать штурмовать Керченский мост

23.12.2018 18:58
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Цель названа: военных НАТО могут послать штурмовать Керченский мост

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил о необходимости пропустить британский разведывательный корабль HMS Echo под Керченский мост, чтобы отследить реакцию России, пишет from-ua.
«Когда говорят, что Россия не разрешит проход английского судна, у меня возникает одно замечание – а кто-нибудь пробовал пройти?… И любопытно, если этот корабль пойдет в караване, как дальше они будут реагировать», — рассказал политик.
По его словам, корабль не имеет вооружения, а также не подчиняется конвенции Монтре. Согласно документу, военные корабли не могут пребывать в черноморском регионе дольше 21 дня.
Как известно, HMS Echo прибыл в порт Одессы 19 декабря, на данный момент он находится у берегов Румынии.



Теги: Донбасс, НАТО, мост, Керченский пролив, штурм, корабль
 
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