Цель названа: военных НАТО могут послать штурмовать Керченский мост

23.12.2018 18:58

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил о необходимости пропустить британский разведывательный корабль HMS Echo под Керченский мост, чтобы отследить реакцию России, пишет from-ua.

«Когда говорят, что Россия не разрешит проход английского судна, у меня возникает одно замечание – а кто-нибудь пробовал пройти?… И любопытно, если этот корабль пойдет в караване, как дальше они будут реагировать», — рассказал политик.

По его словам, корабль не имеет вооружения, а также не подчиняется конвенции Монтре. Согласно документу, военные корабли не могут пребывать в черноморском регионе дольше 21 дня.

Как известно, HMS Echo прибыл в порт Одессы 19 декабря, на данный момент он находится у берегов Румынии.