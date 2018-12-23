- Віталій Портников: Рішення Трампа по Сирії - урок для України21:55
- Епифаний кремлевскому пранкеру: "Крым и Донбасс вернутся в Украину, с нами Бог21:26
- Пограничники сообщили о резком увеличении числа нелегальных мигрантов в Украине19:34
- Цель названа: военных НАТО могут послать штурмовать Керченский мост18:58
- С нового года кабельное телевидение в Украине подорожает на 15−40%18:32
- Стало известно, сколько украинцев работают за рубежом14:52
- Что разочарованные идеологи «русской весны» думают о «ДНР». ВИДЕО14:31
- Рабинович выступил за переговоры с «Л-ДНР» для назначения губернатора неподконтрольных территорий12:50
- Эксперт: Украина не является чем-то таким, за что следует бороться11:33
- МИД России обвинили Британию в подстрекательстве Украины к провокациям10:59
Епифаний кремлевскому пранкеру: "Крым и Донбасс вернутся в Украину, с нами Бог
По мнению Епифания, Поместная Украинская Православная церковь - это шанс для Украины вернуть Крым и часть временно подконтрольного РФ Донбасса. Об этом Епифаний заявил российскому пранкеру "Лексусу", который пытался разыграть главу УПАЦ, передает "Диалог.UA".
Епифаний подчеркнул, что Украина сможет вернуть себе территории, которые временно контролирует РФ. "И война, которая длится в Украине, должна окончиться. Потому что на нашей стороне Бог. У нас сейчас есть в армии приблизительно 300 капелланов, которые работают среди военных, помогают им духовно", – отметил Епифаний. Он также добавил, что и сам в ближайшее время намерен посетить защитников Украины на Донбассе. Кроме того, глава УАПЦ убежден, что если Украина сможет объединить православие в стране в одну единую церковь, то все те, которые даже сейчас на захваченных территориях продолжают верить России, увидят, что РФ из себя представляет, и пожелают снова быть с Украиной.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Бог, возвращение
- "Поверь в себя". В "Артеке" невидящие дети из Славянска взяли "серебро" и "бронзу" спартакиады
- В Крыму отстрелялась российская артиллерия
- Сергей Палкин: Я не сразу поверил, что играем с "Динамо"
- "Шахтер" подписал Фреда за 15 миллионов евро
- Мнение эксперта: война на Донбассе в этом году на закончится
- Чемпионат мира по хоккею в Донецке. Украинцы уступили итальянцам
- В «ДНР» сильно задерживают зарплаты «госслужащим, полиции» и остальным. Денег нет22:31
- "ЛНРовцы" презентовали к Новому году подарочный набор "со смыслом"20:32
- На разминирование Луганской области выделили 5 млн грн17:09
- Сутки в зоне ООС: потерь среди ВСУ нет16:52
- В Горловке приостановили выдачу гуманитарки: названа причина16:32
- Ситуация на блокпостах днем 23 декабря16:12
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика15:52
- На Донбассе наркоман убил малолетнюю дочь боевика ДНР15:49
- ЧП на пунктах пропуска «ДНР»: Людей вывозят на автомобилях «Скорой помощи»15:08
- Что разочарованные идеологи «русской весны» думают о «ДНР». ВИДЕО14:31
- В «ДНР» сильно задерживают зарплаты «госслужащим, полиции» и остальным. Денег нет22:31
- Віталій Портников: Рішення Трампа по Сирії - урок для України21:55
- Епифаний кремлевскому пранкеру: "Крым и Донбасс вернутся в Украину, с нами Бог21:26
- Известный астролог рассказал о счастье для трех знаков Зодиака в 2019-м20:59
- "ЛНРовцы" презентовали к Новому году подарочный набор "со смыслом"20:32
- Россияне не ждут от 2019 года ничего хорошего: "Будет только хуже, Путин – главная беда России и наше наказание"20:00
- Пограничники сообщили о резком увеличении числа нелегальных мигрантов в Украине19:34
- Цель названа: военных НАТО могут послать штурмовать Керченский мост18:58
- С нового года кабельное телевидение в Украине подорожает на 15−40%18:32
- Переселенцам отказывают в выдаче справки ВПЛ17:58
- Известный астролог рассказал о счастье для трех знаков Зодиака в 2019-м20:59
- Переселенцам отказывают в выдаче справки ВПЛ17:58
- Як 23 грудня можна навчитися відрізняти добро від зла і правду від брехні17:33
- Эксперт: Украина не является чем-то таким, за что следует бороться11:33
- Астрологи рассказали про Вакарчука как президента Украины и возмездие, ожидающее Путина22:34
- Оказывается, мы всю жизнь неправильно зажигали свечи22:06
- Зимнее солнцестояние: как привлечь благополучие на год вперед16:31
- Как их распознать: названы пять подлецов по знаку Зодиака08:54
- Новый год 2019: 5 рецептов оригинальных салатов20:33
- Гороскоп на зиму 2018-2019: к каким кардинальным переменам нас готовят звезды19:30
- Донбасс готов вспыхнуть: Москва направила в Донецк "десант"
- Ситуация на блокпостах: Тяжелейшие очереди на всех направлениях, местами проехать невозможно
- Москва приняла скандальный закон по Донбассу: сообщили тревожные данные для Украины
- Жители оккупированных территорий негодуют слыша заявления о «российском гражданстве»
- Ситуация на блокпостах: Очень большие очереди везде, сотни машин даже в Гнутово
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика
- В ОРДО рассказали, какой батальон ВСУ будет «наступать» на Горловку
- Атака позиций ВСУ обошлась дорого армии РФ: оккупанты считают потери после "ответки"
- Горловка приведена в боевую готовность. Жители в панике
- В Мариуполе пенсионеры будут оплачивать проезд