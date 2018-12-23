Епифаний кремлевскому пранкеру: "Крым и Донбасс вернутся в Украину, с нами Бог

23.12.2018 21:26

По мнению Епифания, Поместная Украинская Православная церковь - это шанс для Украины вернуть Крым и часть временно подконтрольного РФ Донбасса. Об этом Епифаний заявил российскому пранкеру "Лексусу", который пытался разыграть главу УПАЦ, передает "Диалог.UA".

Епифаний подчеркнул, что Украина сможет вернуть себе территории, которые временно контролирует РФ. "И война, которая длится в Украине, должна окончиться. Потому что на нашей стороне Бог. У нас сейчас есть в армии приблизительно 300 капелланов, которые работают среди военных, помогают им духовно", – отметил Епифаний. Он также добавил, что и сам в ближайшее время намерен посетить защитников Украины на Донбассе. Кроме того, глава УАПЦ убежден, что если Украина сможет объединить православие в стране в одну единую церковь, то все те, которые даже сейчас на захваченных территориях продолжают верить России, увидят, что РФ из себя представляет, и пожелают снова быть с Украиной.