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Эксперт: Украина не является чем-то таким, за что следует бороться
Про Великий китайский шелковый путь, кризис в Украине и смену экономики, рассказал политический обозреватель Руслан Бизяев, пишет from-ua.
Совокупный долг США перевалил черту в 25 триллионов долларов. Трамп, еще будучи кандидатом в президенты, говорил, что если Америка преодолеет планку в 21 триллион – это станет точкой невозврата. Первое, с чего начал Трамп — попытался убрать дисбаланс во внешней торговле США. Наибольший дисбаланс у Америки с Китаем, что составляет четверть триллионов долларов.
Китай – это ключевой геополитический игрок, который имеет сильную экономику и собственное ядерное оружие.
Самое главное, чтоб у Китая не получился Великий шелковый путь, который он строит с Россией. Трампу интересно, чтобы Россия стала одним из главных инструментов влияния на Китай. Но пока Путин отказывается это делать.
Геополитически Украина не является чем-то таким, за что следует бороться.
До 2013 года в Украине субъектность еще была, а сейчас для ее возвращения нужно пройти очень сложный путь во внешней и внутренней политике государства.
Внутри страны следует поменять экономику с сырьевой на инновационную. Также необходимо сменить государственную модель Украины, которая сейчас является кризисной.
Нам нужно установить общественный консенсус. Потому что за последние пять лет мы имеем одни точки разлома. Если мы будем знать, чего хотим, тогда начнется развитие. Надо сформировать общественную элиту, а не клан, который действует сейчас.
В последнее время делается все, чтоб Крым отделить от Украины, потому что туда не выделяются денежные средства. Нет ни одной программы, которая предоставлялась бы крымчанину, чтоб он приехал и посмотрел на ситуацию в Украине в действительности, а не по телевизору.
Нам не возвратить оккупированные территории, если мы сами не будем знать, чего хотим.
Когда мы будем понятны, тогда с нами можно будет иметь дело.
Если еще полгода назад основной проблемой Украины считалась война на Донбассе, то сейчас экономика занимает первое место в структуре проблем. Тарифы, зарплаты, пенсии оставляют желать лучшего.
43% людей живут от зарплаты до зарплаты. Это говорит о том, что люди тратят остатки денег, которые они собрали в еще относительно спокойное время, на питание и коммунальные услуги. Пока не поменяем модель экономики – все это разговоры в пользу бедных.
Теги: экономика, Украина, Донбасс, кризис, борьба
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