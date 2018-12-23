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МИД России обвинили Британию в подстрекательстве Украины к провокациям
23.12.2018 10:59
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон «подстрекает Украину к новым военным провокациям».
Об этом заявили в посольстве России в Лондоне, передает donpress.com.
Российские дипломаты отметили:
«Не справившись с задачей эффективно нейтрализовать дроны над аэропортом Гатвик, похоже Уильямсон занялся более важным делом — подстрекательством Украины к новым военным провокациям».
По мнению россиян, на какие бы шаги ни пошла Украина, британское правительство консерваторов будет обеспечивать ей «политическую и военную поддержку».
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Лондон, посольство, Англия, Минобороны, провокации
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