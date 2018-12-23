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Пограничники сообщили о резком увеличении числа нелегальных мигрантов в Украине

23.12.2018 19:34
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Пограничники сообщили о резком увеличении числа нелегальных мигрантов в Украине

В Украине в 2018 году количество нелегальных мигрантов увеличилось на 20-30% по сравнению с минувшим годом, сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины со ссылкой на главу ведомства Петра Цигикала, пишет Сегодня.
По его словам, увеличение потоков наблюдается через каналы легального въезда в Украину – аэропорты, автомобильные пункты пропуска. Нелегалы приезжают в страну, якобы без намерений ехать в ЕС. Но через некоторое время пограничники задерживают их на западных участках границы – в Закарпатской, Львовской Черновицкой областях.
"В целом среди задержанных нелегалов на "зеленом" участке границы фигурировали граждане Вьетнама, Бангладеш, Шри-Ланки, Турции, Пакистана, Марокко, Ирака, Индии и Молдовы. Большинство из них вне пунктов пропуска пытались попасть в страны ЕС…, в частности через границу со Словакией – 400 лиц и Польшей – 240 лиц", – отмечается в сообщении.
В целом с начала 2018 года было задержано более трех тысяч нелегалов. Большинство из них – 1950 лиц нарушили правила нахождения в Украине. "Лидерами" в этой категории являются граждане Молдовы, России, Болгарии, Вьетнама, Узбекистана.
Кроме того, пограничники отказали во въезде в Украину более 4 тысяч потенциальным нелегальным мигрантам. Преимущественно это граждане Молдовы, РФ, Ирака, Турции, Таджикистана, Нигерии, Ливии, Грузии, Азербайджана и Индии.
Как сообщалось, в правительстве разработали новый законопроект и предложили существенно увеличить наказания и штрафы для тех, кто нарушает украинское миграционное законодательство.



Теги: Украина, Донбасс, мигрант, нелегал
 
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