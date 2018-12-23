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С 1 января в Украине начнут платить повышенные пенсии: стало известно, кому и насколько повысят выплаты
Украина готовит ряд нововведений относительно пенсий, которые ждет очередное повышение с 1 января будущего года.
"Минималка" вырастет на 172 гривны, с 2019 года будет составлять 1669 гривен для лиц старше 65 лет, у которых стаж работы не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, передает "Диалог.UA".
По словам министра соцполитики Андрея Ревы, пенсии в 2019 году повысят 2 раза. Это произойдет в июле и в декабре. Так, с 1 июля 2019 года минимальные пенсии планируют повысить по возрасту для других пенсионеров до 1564, в декабре до 1638.
Рева напомнил, что сегодня в Украине проживает более 11 миллионов пенсионеров. По данным на декабрь 2018 минимальная пенсия – 1497, а средняя по Украине пенсия – 2576 гривен.
Также министр сообщил, что уже с будущего года в Украине намерены создать основы для того, чтобы ввести в государстве профессиональную пенсионную систему накопительного пенсионного обеспечения.
Теги: Украина, Донбасс, повышение, стаж, Минсоцполитики, пенсии
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- НВФ применили запрещенное оружие против ВСУ и понесли потери09:20
- В Горловке жителям предлагают покупать противогазы08:59
- Донбасская линия разграничения: в очередях стоит около 500 авто08:42
- С 1 января в Украине начнут платить повышенные пенсии: стало известно, кому и насколько повысят выплаты08:34
- Боевики «ДНР» завезли в Донецк странные бочки. Люди встревожены08:22
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