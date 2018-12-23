Стало известно, сколько украинцев работают за рубежом

23.12.2018 14:52

На постоянной основе за рубежом работают 3,2 миллиона граждан Украины, до 9 миллионов - временно.

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что на постоянной основе за границей работает 3,2 миллиона граждан Украины, временно - от 7 до 9 млн человек.

Об этом он сказал в ходе итоговой пресс-конференции в субботу, 22 декабря, в Киеве, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.

"По официальным данным ... на постоянной основе за пределами Украины работает 3,2 млн человек. Непостоянно - цифра колеблется от 7 до 9 млн человек", - отметил Рева.

Он добавил, что больше всего украинцев работает в Польше - около 2 млн человек.

"Из них около 1 миллиона человек работают официально, и только 400 тыс. из них платят социальные взносы в Польше", - отметил глава Минсоцполитики.

Отметим, по данным Госстата, на протяжении января-октября 2018 года население Украины уменьшилась на 187,9 тысяч человек - до 42 198,5 тысяч человек.