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Стало известно, сколько украинцев работают за рубежом
На постоянной основе за рубежом работают 3,2 миллиона граждан Украины, до 9 миллионов - временно.
Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что на постоянной основе за границей работает 3,2 миллиона граждан Украины, временно - от 7 до 9 млн человек.
Об этом он сказал в ходе итоговой пресс-конференции в субботу, 22 декабря, в Киеве, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.
"По официальным данным ... на постоянной основе за пределами Украины работает 3,2 млн человек. Непостоянно - цифра колеблется от 7 до 9 млн человек", - отметил Рева.
Он добавил, что больше всего украинцев работает в Польше - около 2 млн человек.
"Из них около 1 миллиона человек работают официально, и только 400 тыс. из них платят социальные взносы в Польше", - отметил глава Минсоцполитики.
Отметим, по данным Госстата, на протяжении января-октября 2018 года население Украины уменьшилась на 187,9 тысяч человек - до 42 198,5 тысяч человек.
Теги: Украина, Донбасс, Польша, работа, статистика, население, Минсоцполитики
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