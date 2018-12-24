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Кремль начал угрожать Украине гражданской войной из-за Томоса
В Российской Федерации заговорили о том, что Томос может обернуться для Украины войной.
Такое заявление поступило со стороны Валентины Матвиенко, которая еще и считает, что Украинская церковь - это преступление.
По каким-то причинам в Москве создание поместной церкви в Украинском государстве считают преступным актом. Такое мнение выразила Валентина Матвиенко, занимающая пост Главы Совета Федерации России, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на UA1.
Учитывая заявления Матвиенко, власти Киева "в грубой форме" внедрились в религиозную жизнь, собрав воедино священнослужителей, "скандирующих лозунги нацистов". Безусловно, доказательств в пользу этих слов не было предоставлено.
"Эта атмосфера страха регистрирование прихода – это натравливание свор нацистских батальонов на священников и разрушение церквей.
Они ставят обычных людей под удар. Власти Украины могут довести страну до бойни, до гражданской войны", - сообщила политик. Еще Матвиенко сообщила о том, что власть Украины идет на сознательное разрушение страны, вводя военное положение в тех областях, где преобладает русскоязычное население.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, война, гражданская война, Кремль
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