На Донецкую область надвигается непогода

24.12.2018 18:15

Жителей Донецкой области ожидает резкое ухудшение погоды 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

"По данным Укргидрометцентра, 25 декабря в связи с выходом южного циклона на территории Донецкой области и в Приазовье сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед. Порывы ветра 15-20 м / с, в Приазовье местами 25 м / с", - говорится в сообщении.

Непогода может осложнить работу автотранспорта, коммунального хозяйства, органов энергетики.

Источник: http://avdeevka.city