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Приметы к Новому Году

24.12.2018 15:45
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Приметы к Новому Году

Значение примет, накануне праздника

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С 29 по 31 декабря необходимо щедро отмечать проводы старого года. На Руси к проводам готовились так же как и к новому году: кутью делали со сливками, пекли блины и стол был обильным. Тогда и весь будущий год будет в достатке.

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До Нового Года следует попросить прощения у всех, кого обидел в прошедшем году ненароком.

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Не следует в Новый Год платить долгов. Перед новым годом надо отдать все долги до 31 декабря, а 1 января не отдавать их, а то весь год будешь расплачиваться.

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К Новому Году следует навести чистоту в доме, разобрать все завалы, углы, натереть стекла и зеркала, чтобы сверкали. Выбросить из дома всю разбитую, колотую или треснувшую посуду. Избавиться от предметов, напоминающих о неприятностях минувшего года.

 

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, праздник, приметы, Новый год
 
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