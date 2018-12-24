«Признак недоразвитости»: Ярош высказал свое мнение относительно президентов Зеленского и Вакарчука

24.12.2018 20:18

В интервью одному из украинских СМИ бывший лидер «Правого сектора», а теперь депутат Верховной Рады Украины, Дмитрий Ярош, высказал свое мнение относительно кандидатуры на пост главы страны Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука, передает replyua.net.

Он отметил, что категорично против того, чтобы представители шоу-бизнеса принимали участие в политических гонках. «Негативно, безусловно. Это признак недоразвитости нашей политической системы, в первую очередь. Это такой неоколониальный путь», — заявил он «Украинской правде». Однако позже добавил, что все-таки в мире это сейчас популярно, чтобы в политике был человек, который до этого трудился совсем в иной сфере.



«Много таких людей выскакивают сейчас в политике в развитых странах», - добавил Ярош. В то же время все-таки отметив, что во время того, как в стране очень напряженная ситуация, идет война, не нужно так рисковать. Дмитрий Ярош подчеркнул, что уважает Зеленского за то, что он «создал целую юмористическую империю, которая противопоставилась юмористической империи России». А вот относительно Вакарчука, то политик отметил, что с музыкантом у него разные взгляды. «Он патриот и я патриот, здесь все плюс. Но он либерал по своим мировоззренческим позициям, я их поддерживать не могу. Он имеет право идти куда захочет и как захочет, но я бы не советовал», - рассказал Ярош.