Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Признак недоразвитости»: Ярош высказал свое мнение относительно президентов Зеленского и Вакарчука

24.12.2018 20:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

В интервью одному из украинских СМИ бывший лидер «Правого сектора», а теперь депутат Верховной Рады Украины, Дмитрий Ярош, высказал свое мнение относительно кандидатуры на пост главы страны Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука, передает replyua.net.

Он отметил, что категорично против того, чтобы представители шоу-бизнеса принимали участие в политических гонках. «Негативно, безусловно. Это признак недоразвитости нашей политической системы, в первую очередь. Это такой неоколониальный путь», — заявил он «Украинской правде». Однако позже добавил, что все-таки в мире это сейчас популярно, чтобы в политике был человек, который до этого трудился совсем в иной сфере.

«Много таких людей выскакивают сейчас в политике в развитых странах», - добавил Ярош. В то же время все-таки отметив, что во время того, как в стране очень напряженная ситуация, идет война, не нужно так рисковать. Дмитрий Ярош подчеркнул, что уважает Зеленского за то, что он «создал целую юмористическую империю, которая противопоставилась юмористической империи России». А вот относительно Вакарчука, то политик отметил, что с музыкантом у него разные взгляды. «Он патриот и я патриот, здесь все плюс. Но он либерал по своим мировоззренческим позициям, я их поддерживать не могу. Он имеет право идти куда захочет и как захочет, но я бы не советовал», - рассказал Ярош. 



Теги: Донбасс, выборы президента, Ярош
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх