- Украинцев будут штрафовать за коммуналку13:00
- Синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на понедельник12:30
- Стало известно, как КПВВ на Донбассе будут работать в новогодние и рождественские праздники12:15
- Генсек ОБСЕ допустил обострение конфликта между Россией и Украиной11:46
- "Аномалия" на Донбассе переполошила наемников: оккупанты самоликвидируются, несмотря на полное затишье11:33
- Доктор Комаровский подсказал, как не отравиться во время новогодних праздников11:15
- Массовое увольнение учителей в Харькове. Первые подробности11:00
- Важны Курск и Кубань: украинский киборг рассказал о миссии ВСУ10:45
- Ситуация на КПВВ Украины: очередь на «Марьинке»10:15
- Россия полностью заблокировала Керченский пролив10:00
Россия полностью заблокировала Керченский пролив
Глава проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко сообщил, что РФ несколько раз полностью блокировала проход судов в Керченском проливе за последние дни. Так, судна не могли попасть в нужный порт, когда пролив был перекрыт 16, 17, 18 и до 16:00 19 декабря.
«Керченский пролив был закрыт по погоде для всех судов 16, 17, 18 и до 16-00 (по Киеву) 19 декабря 2018. Пропускать суда начали около 16-00 19.12.18. Обычный поток судов возобновился с утра 20.12.18. С раннего утра 23 декабря 2018 пролив снова закрыт по погодным условиям. За время шторма в Керченском проливе скопилось 9 (7 – ЕС) судов направлением на Мариуполь /Бердянск (2 из них прибыли до начала шторма и закрытия пролива)», — написал он на своей странице в Facebook.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Керченский пролив, блокирование
- Поклонская отказалась от Крыма и создает новую партию в России - СМИ
- Эксперты: из-за Керченского моста Украина лишится товарооборота с другими странами
- «Крымский мост реально рушится на глазах»: снимки, сделанные из космоса, указали на серьезные проблемы сооружения
- К строительству Керченского моста присоединились две компании из Нидерландов
- На Крымском мосту произошло очередное происшествие: появились подробности
- Это ШОК! Видео нового фильма про Крымский мост "взорвало" соцсети - возмущены даже россияне (ВИДЕО)
- Стало известно, как КПВВ на Донбассе будут работать в новогодние и рождественские праздники12:15
- "Аномалия" на Донбассе переполошила наемников: оккупанты самоликвидируются, несмотря на полное затишье11:33
- Ситуация на КПВВ Украины: очередь на «Марьинке»10:15
- "Спецназ" "ДНР" на грани бунта и развала: Донецк замер в ожидании09:49
- В н.п. Комсомольское боевика «ДНР» расстреляли «гаишники ДНР»09:00
- Оккупационные власти «ДНР» решили изменить стандарты мер и весов07:47
- В Красногоровке и Марьинке может появиться газ07:20
- В «ДНР» сильно задерживают зарплаты «госслужащим, полиции» и остальным. Денег нет22:31
- "ЛНРовцы" презентовали к Новому году подарочный набор "со смыслом"20:32
- На разминирование Луганской области выделили 5 млн грн17:09
- Астрологи рассказали, каким будет следующий год13:17
- Украинцев будут штрафовать за коммуналку13:00
- Названы самые гулящие знаки зодиака12:48
- Синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на понедельник12:30
- Стало известно, как КПВВ на Донбассе будут работать в новогодние и рождественские праздники12:15
- Названы продукты, которые категорически нельзя есть на завтрак12:00
- Генсек ОБСЕ допустил обострение конфликта между Россией и Украиной11:46
- "Аномалия" на Донбассе переполошила наемников: оккупанты самоликвидируются, несмотря на полное затишье11:33
- Доктор Комаровский подсказал, как не отравиться во время новогодних праздников11:15
- Массовое увольнение учителей в Харькове. Первые подробности11:00
- Астрологи рассказали, каким будет следующий год13:17
- Названы самые гулящие знаки зодиака12:48
- Названы продукты, которые категорически нельзя есть на завтрак12:00
- Доктор Комаровский подсказал, как не отравиться во время новогодних праздников11:15
- Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м09:32
- Супрун назвала лучшие способы профилактики гриппа09:13
- Известный астролог рассказал о счастье для трех знаков Зодиака в 2019-м20:59
- Переселенцам отказывают в выдаче справки ВПЛ17:58
- Як 23 грудня можна навчитися відрізняти добро від зла і правду від брехні17:33
- Эксперт: Украина не является чем-то таким, за что следует бороться11:33
- Донбасс готов вспыхнуть: Москва направила в Донецк "десант"
- Ситуация на блокпостах: Тяжелейшие очереди на всех направлениях, местами проехать невозможно
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика
- Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м
- Москва приняла скандальный закон по Донбассу: сообщили тревожные данные для Украины
- Жители оккупированных территорий негодуют слыша заявления о «российском гражданстве»
- Ситуация на блокпостах: Очень большие очереди везде, сотни машин даже в Гнутово
- В ОРДО рассказали, какой батальон ВСУ будет «наступать» на Горловку
- Атака позиций ВСУ обошлась дорого армии РФ: оккупанты считают потери после "ответки"
- Расшифровано новое Пророчество на январь 2019 года