Россия полностью заблокировала Керченский пролив

24.12.2018 10:00

Глава проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко сообщил, что РФ несколько раз полностью блокировала проход судов в Керченском проливе за последние дни. Так, судна не могли попасть в нужный порт, когда пролив был перекрыт 16, 17, 18 и до 16:00 19 декабря.

«Керченский пролив был закрыт по погоде для всех судов 16, 17, 18 и до 16-00 (по Киеву) 19 декабря 2018. Пропускать суда начали около 16-00 19.12.18. Обычный поток судов возобновился с утра 20.12.18. С раннего утра 23 декабря 2018 пролив снова закрыт по погодным условиям. За время шторма в Керченском проливе скопилось 9 (7 – ЕС) судов направлением на Мариуполь /Бердянск (2 из них прибыли до начала шторма и закрытия пролива)», — написал он на своей странице в Facebook.

Источник: https://from-ua.com