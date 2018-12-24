- Украинцев будут штрафовать за коммуналку13:00
- Синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на понедельник12:30
- Стало известно, как КПВВ на Донбассе будут работать в новогодние и рождественские праздники12:15
- Генсек ОБСЕ допустил обострение конфликта между Россией и Украиной11:46
- "Аномалия" на Донбассе переполошила наемников: оккупанты самоликвидируются, несмотря на полное затишье11:33
- Доктор Комаровский подсказал, как не отравиться во время новогодних праздников11:15
- Массовое увольнение учителей в Харькове. Первые подробности11:00
- Важны Курск и Кубань: украинский киборг рассказал о миссии ВСУ10:45
- Ситуация на КПВВ Украины: очередь на «Марьинке»10:15
- Россия полностью заблокировала Керченский пролив10:00
Россияне в Крыму уже не выдерживают оккупацию: "Это не "родная гавань", а настоящее гетто, много ограничений"
Россияне заявили, что в оккупированном Крыму слишком дорого жить, и захваченная территория "ест" много денег из бюджета РФ.
Скрин обсуждения в одном из крымских пабликов на своей странице в Twitter показал блогер КРЫМский бандеровец, передает "Диалог.UA".
Россиян возмущает, что деньги из бюджета России Кремль тратит не на развитие инфраструктуры в городах РФ, или же на больных детей. Граждане РФ считают, что полуостров стал слишком дорого обходиться России. "А шо вы хотели? Величие нынче дорого стоит. Доставайте кошельки", - едко прокомментировал блогер.
Как оказалось, у многих россиян уже прошел "угар" от возвращения Крыма в "родную гавань".
После аннексии в Крыму резко взлетели цены не только на жилье, но и на продукты, а также на лекарства. При этом зарплата в Крыму осталась на прежнем уровне. Также россиян уже напрягает отсутствие в Крыму легитимных банков и нормальных супермаркетов.
Они резко реагируют на тех своих соотечественников, кто все еще хочет перебраться из России на ПМЖ в крымские города.
"Цены космос по сравнению с материком, ЗП отстают. Масса ограничений, нет привычных супермаркетов, банков.
Местные понаехавших не жалуют", "Когда вы вошли в состав РФ, никто не сказал, что мостов у нас и так много! А больных детей на мост не положишь. Здоровей от нанотехнологий и уплывающего бюджета они не станут", — возмущаются граждане России.
В свою очередь, патриоты в комментариях отметили, что это та цена, которую теперь придется платить за аннексию не только коренным крымчанам, но и тем россиянам, кто поддержал захват украинского полуострова. Напомним, крымчане разочаровано заявили, что стали для РФ пустым местом.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Крым, оккупация
- Британский премьер призвала ЕС активнее бороться с российской пропагандой
- Участница Евровидения от России оказалась в базе "Миротворца"
- Кремль подло обманул крымчан: Крым наш - долги ваши (ВИДЕО)
- Санкции в отношении РФ останутся до выполнения "Минска" и возврата Крыма Украине - генсекретарь США
- Это ШОК! Видео нового фильма про Крымский мост "взорвало" соцсети - возмущены даже россияне (ВИДЕО)
- Стало известно, как КПВВ на Донбассе будут работать в новогодние и рождественские праздники12:15
- "Аномалия" на Донбассе переполошила наемников: оккупанты самоликвидируются, несмотря на полное затишье11:33
- Ситуация на КПВВ Украины: очередь на «Марьинке»10:15
- "Спецназ" "ДНР" на грани бунта и развала: Донецк замер в ожидании09:49
- В н.п. Комсомольское боевика «ДНР» расстреляли «гаишники ДНР»09:00
- Оккупационные власти «ДНР» решили изменить стандарты мер и весов07:47
- В Красногоровке и Марьинке может появиться газ07:20
- В «ДНР» сильно задерживают зарплаты «госслужащим, полиции» и остальным. Денег нет22:31
- "ЛНРовцы" презентовали к Новому году подарочный набор "со смыслом"20:32
- На разминирование Луганской области выделили 5 млн грн17:09
- Астрологи рассказали, каким будет следующий год13:17
- Украинцев будут штрафовать за коммуналку13:00
- Названы самые гулящие знаки зодиака12:48
- Синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на понедельник12:30
- Стало известно, как КПВВ на Донбассе будут работать в новогодние и рождественские праздники12:15
- Названы продукты, которые категорически нельзя есть на завтрак12:00
- Генсек ОБСЕ допустил обострение конфликта между Россией и Украиной11:46
- "Аномалия" на Донбассе переполошила наемников: оккупанты самоликвидируются, несмотря на полное затишье11:33
- Доктор Комаровский подсказал, как не отравиться во время новогодних праздников11:15
- Массовое увольнение учителей в Харькове. Первые подробности11:00
- Астрологи рассказали, каким будет следующий год13:17
- Названы самые гулящие знаки зодиака12:48
- Названы продукты, которые категорически нельзя есть на завтрак12:00
- Доктор Комаровский подсказал, как не отравиться во время новогодних праздников11:15
- Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м09:32
- Супрун назвала лучшие способы профилактики гриппа09:13
- Известный астролог рассказал о счастье для трех знаков Зодиака в 2019-м20:59
- Переселенцам отказывают в выдаче справки ВПЛ17:58
- Як 23 грудня можна навчитися відрізняти добро від зла і правду від брехні17:33
- Эксперт: Украина не является чем-то таким, за что следует бороться11:33
- Донбасс готов вспыхнуть: Москва направила в Донецк "десант"
- Ситуация на блокпостах: Тяжелейшие очереди на всех направлениях, местами проехать невозможно
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика
- Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м
- Москва приняла скандальный закон по Донбассу: сообщили тревожные данные для Украины
- Жители оккупированных территорий негодуют слыша заявления о «российском гражданстве»
- Ситуация на блокпостах: Очень большие очереди везде, сотни машин даже в Гнутово
- В ОРДО рассказали, какой батальон ВСУ будет «наступать» на Горловку
- Атака позиций ВСУ обошлась дорого армии РФ: оккупанты считают потери после "ответки"
- Расшифровано новое Пророчество на январь 2019 года