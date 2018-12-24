Последние новости раздела
- Украинцев будут штрафовать за коммуналку13:00
- Синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на понедельник12:30
- Стало известно, как КПВВ на Донбассе будут работать в новогодние и рождественские праздники12:15
- Генсек ОБСЕ допустил обострение конфликта между Россией и Украиной11:46
- "Аномалия" на Донбассе переполошила наемников: оккупанты самоликвидируются, несмотря на полное затишье11:33
- Доктор Комаровский подсказал, как не отравиться во время новогодних праздников11:15
- Массовое увольнение учителей в Харькове. Первые подробности11:00
- Важны Курск и Кубань: украинский киборг рассказал о миссии ВСУ10:45
- Ситуация на КПВВ Украины: очередь на «Марьинке»10:15
- Россия полностью заблокировала Керченский пролив10:00
Синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на понедельник
24.12.2018 12:30
В Украине 24-25 декабря будет сохраняться облачная погода с небольшим снегом.
На западе и юге страны ожидаются дожди. Так, 24 декабря в западных областях, 25 декабря в восточной части умеренные осадки, сообщает Укргидрометцентр.
Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.
Температура ночью и днем 24 мая в западных, южных и восточных областях от 2° мороза до 3° тепла; на остальной территории 25 декабря по всей Украине 1-6° мороза (ночью 25 декабря на севере Левобережья 4-9° мороза).
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, погода, прогноз погоды
Читайте также:
- Погода: на западе, в центре и севере - без осадков, на юге и востоке - дожди и грозы
- 28 августа на всей территории Украины установится сухая и теплая погода
- Погода в Украине на сегодня, 25 сентября: тепло, местами дожди
- ГАИ просит водителей воздержаться от пользования собственным транспортом
- В ближайшие три дня в Украине резко ухудшатся погодные условия
- Погода в Украине 26 марта: прохладно и ветрено, возможны дожди
- Стало известно, как КПВВ на Донбассе будут работать в новогодние и рождественские праздники12:15
- "Аномалия" на Донбассе переполошила наемников: оккупанты самоликвидируются, несмотря на полное затишье11:33
- Ситуация на КПВВ Украины: очередь на «Марьинке»10:15
- "Спецназ" "ДНР" на грани бунта и развала: Донецк замер в ожидании09:49
- В н.п. Комсомольское боевика «ДНР» расстреляли «гаишники ДНР»09:00
- Оккупационные власти «ДНР» решили изменить стандарты мер и весов07:47
- В Красногоровке и Марьинке может появиться газ07:20
- В «ДНР» сильно задерживают зарплаты «госслужащим, полиции» и остальным. Денег нет22:31
- "ЛНРовцы" презентовали к Новому году подарочный набор "со смыслом"20:32
- На разминирование Луганской области выделили 5 млн грн17:09
- Астрологи рассказали, каким будет следующий год13:17
- Украинцев будут штрафовать за коммуналку13:00
- Названы самые гулящие знаки зодиака12:48
- Синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на понедельник12:30
- Стало известно, как КПВВ на Донбассе будут работать в новогодние и рождественские праздники12:15
- Названы продукты, которые категорически нельзя есть на завтрак12:00
- Генсек ОБСЕ допустил обострение конфликта между Россией и Украиной11:46
- "Аномалия" на Донбассе переполошила наемников: оккупанты самоликвидируются, несмотря на полное затишье11:33
- Доктор Комаровский подсказал, как не отравиться во время новогодних праздников11:15
- Массовое увольнение учителей в Харькове. Первые подробности11:00
- Астрологи рассказали, каким будет следующий год13:17
- Названы самые гулящие знаки зодиака12:48
- Названы продукты, которые категорически нельзя есть на завтрак12:00
- Доктор Комаровский подсказал, как не отравиться во время новогодних праздников11:15
- Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м09:32
- Супрун назвала лучшие способы профилактики гриппа09:13
- Известный астролог рассказал о счастье для трех знаков Зодиака в 2019-м20:59
- Переселенцам отказывают в выдаче справки ВПЛ17:58
- Як 23 грудня можна навчитися відрізняти добро від зла і правду від брехні17:33
- Эксперт: Украина не является чем-то таким, за что следует бороться11:33
- Донбасс готов вспыхнуть: Москва направила в Донецк "десант"
- Ситуация на блокпостах: Тяжелейшие очереди на всех направлениях, местами проехать невозможно
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика
- Москва приняла скандальный закон по Донбассу: сообщили тревожные данные для Украины
- Жители оккупированных территорий негодуют слыша заявления о «российском гражданстве»
- Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м
- Ситуация на блокпостах: Очень большие очереди везде, сотни машин даже в Гнутово
- В ОРДО рассказали, какой батальон ВСУ будет «наступать» на Горловку
- Атака позиций ВСУ обошлась дорого армии РФ: оккупанты считают потери после "ответки"
- Расшифровано новое Пророчество на январь 2019 года