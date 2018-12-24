Украинцев будут штрафовать за коммуналку

24.12.2018 13:00

Украинцы будут платить штраф за просрочку платежей

Нововведения предусматривают следующее:

— будет введена абонентская плата на коммунальные услуги (платежки будут состоять из двух частей: постоянной и переменной; постоянную придется платить даже в том случае, если вы на все лето уехали из города и ни разу не пользовались ни водой, ни светом, ни тем более отоплением);

— украинцы будут обязаны впускать в квартиру коммунальщиков;

— коммунальщикам разрешат отключать услуги за долги;

— коммунальщики будут оштрафованы за отключение услуг без причины;

— украинцы обязаны будут через полгода после вступления закона выбрать поставщика коммунальных услуг и модель работы (каждый заключает договор сам; один управитель заключает договор от имени всех жильцов; ОСМД заключает соглашение от имени всех жильцов).

Размер штрафа составит всего 0,01% долга. В свою очередь платежный максимум привязали к минимальной зарплате.

Размер абонентской платы будет определяться по формуле:

минимальная зарплата × 2,58 × коэффициент расхода,

коэффициент расхода: горячая вода и тепло — 0,004; холодная вода — 0,0035; вывоз мусора — 0,0015.

Источник: kr24.com.ua