В Пенсионном фонде Украины рассказали о выплатах пенсий за январь 2019 года

24.12.2018 14:30

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) завершил финансирование пенсий, которые должны быть выплачены в декабре 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

«Пенсионным фондом Украины 22 декабря по утвержденному графику завершено финансирование пенсионных выплат», – говорится в сообщении.

По информации ПФУ, в ноябре на выплаты направлено 30,44 млрд грн.

Также в Фонде добавили, что финансирование пенсий января 2019 года начнется 3 числа по установленному графику. «Выплата за январь 2019 года будет проводиться в период с 4 по 25 число, согласно установленным пенсионерам датам выплат», – уточнили в ПФУ.

Источник: https://dnews.dn.ua