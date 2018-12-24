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В Украине хотят ввести талоны на еду
В Верховной Раде Украины собираются подготовить законопроект о введении талонов на продукты. С таким предложением выступил народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Тригубенко. Его вдохновил опыт Литвы, где планируют ввести для малообеспеченных электронные ваучеры на продукты от фермеров.
Возможно ли это в Украине и каким образом будут выдавать еду — в материале OBOZREVATEL.
Литва решила ввести талоны на еду для того, чтобы поддержать малообеспеченных и стимулировать фермеров открывать собственные магазины. Таким образом, власти Литвы надеются, что продукты в фермерских лавках могут быть дешевле. Это одна из форм регулирования цен в этой стране.
Система действует так: люди в Интернете покупают электронные талоны — их номинал равен 10 евро, но литовцы платят только 7 евро. Ими рассчитываются за продукты в небольших магазинчиках. Разницу компенсирует государство.
В Литве эта идея вызвала недовольство среди фермеров. Они уверяют, что открытие магазинов слишком затратное мероприятие и поэтому продукты там будут все равно дороже, чем на рынке.
Министр социальной политики Украины Андрей Рева сомневается в том, что подобная система может прижиться у нас. "Во-первых, Украина — не Литва, у нас масштабы разные. Литва по размерам как Харьковская область, там население 3,5 млн человек и часть из них сейчас уехала на заработки. Там внедрить такую систему проще", — пояснил OBOZREVATEL министр.
По словам Ревы, в Украине сложно разобраться, кому давать подобные талоны.
"У нас 20 тысяч домохозяйств получали субсидии, показывали нулевые доходы и при этом покупали машины и квартиры. Потому что 40% экономики находится в тени. Как можно определить, кому нужна помощь реально? Более того, кто будет этим заниматься, кто будет выдавать эти талоны? Тут очень много вопросов, и я не представляю, как можно нечто подобное внедрить у нас", — говорит Рева.
Экономист, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко говорит OBOZREVATEL, что подобная идея с продуктовыми талонами для малообеспеченных — не новая. "Нечто подобное существует в США уже давно, так называемые фудстемпы. Я сам видел в Бостоне, как люди расплачиваются такими карточками в магазинах. Думаю, для Украины это очень подходящая система, чтобы защитить своих малообеспеченных граждан. Это даже скорее долг государства. Но я боюсь, что у нас нуждающихся будет очень много", — говорит Устенко.
По мнению экономиста, есть еще одна опасность введения подобных карточек на еду в Украине.
"В Литве достаточно низкий уровень коррупции по сравнению с нами. У нас, боюсь, сразу появится возможность для организации разных схем. И тут важно, чтобы карточки отоваривались не в определенных магазинах, иначе сразу возникают мысли о коррупции, а во всех магазинах. Вот как в Америке, там фудстемпы действуют везде, ими расплачиваются даже в русских магазинах", — рассказывает Устенко.
Глава украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко не против карточек на еду.
"Надо пытаться это сделать. Пока Европа не имеет большого опыта внедрения подобных талонов. Литва только в начале пути, и результат будет понятен лет через пять. Что касается Украины, наша проблема в том, что мы не знаем на самом деле сколько у нас бедных людей. Нет точной верификации, есть просто отдельные базы", — говорит OBOZREVATEL Дорошенко.
По его мнению, можно пойти другим путем и снизить НДС на продукты. "У нас самый высокий НДС в Европе — 20%, тогда как в европейских странах в среднем 7% налог на еду. Если бы мы его снизили хотя бы до 16%, то украинцы уже бы через год почувствовали разницу", — считает Дорошенко.
В Европе, в таких странах, как Франция, Великобритания, Венгрия, Италия, Чехия, Бельгия — работодатели закупают для своих работников продовольственные ваучеры. И выдает их сотрудникам в качестве премии. Поменять талоны на еду можно в кафе, ресторане, продовольственном магазине, которые участвуют в этой программе.
В Бельгии выдают экоталоны, на которые жители этой страны могут купить энергосберегающие лампочки, устройства для экономии воды, проездные на общественный транспорт. А в Венгрии популярны талоны, которыми граждане могут расплатиться за культурные мероприятия.
Теги: Украина, Донбасс, еда, талон
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