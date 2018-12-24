Важны Курск и Кубань: украинский киборг рассказал о миссии ВСУ

24.12.2018 10:45

Бойцы ВСУ, которые защищают Украину от оккупантов на Донбассе, должны до последнего бороться за каждый населенный пункт и ни в коем случае не сдаваться.

Такое мнение высказал украинский «киборг» Александр Животовский — бывший боевик 79-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ— грезит фантазиями о Кубани и Курске и призывает украинских военных ни в коем случае не сдаваться, чтобы не потерять все.

Он вспомнил о тяжелых боях за аэропорт и жутких условиях, в которых оказались украинские военнослужащие, подчеркнув, что оборона данного пункта была крайне важна.

«Я могу судить со своей колокольни, кто-то может видеть ситуацию иначе. Так ли важен аэропорт? А так ли важен Донецк? Может, лучше отступить куда-то в Полтаву? Секундочку, а что, Полтава так важна? Давайте лучше по Днепр отступим, его не так легко преодолеть. А потом случится так, что Днепр не так уж и важен, и надо мигрировать куда-то», — сказал боец ВСУ Животовский в интервью украинскому изданию.

«Для меня не стоит вопрос, насколько важен Донецк. Для меня вопрос в том, насколько важны Курск и Кубань. Я уже не говорю о Желтом Клине, Зеленом Клине, Сером Клине, Малиновом Клине — этнических украинских землях. Если мы все понемногу будем отдавать, то грош нам цена», — подчеркивает «киборг» боец ВСУ.

Источник: https://from-ua.com