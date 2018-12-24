«Верните нас домой». Пленный раненый моряк написал письмо из СИЗО РФ

24.12.2018 17:45

Украинская журналистка Таисия Турчин получила письмо от раненого пленного украинского моряка Андрея Эйдера из российского СИЗО. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

Она отмечает, что в письме военнопленный описал условия своего содержания и рассказал о состоянии здоровья. Эйдер пишет:

«Условия… можно сказать нормальные. Есть книги, электрочайник, холодильник, батареи греют, могло быть гораздо хуже. Раны заживают, могу ходить нормально, хромаю. По лестнице подниматься и спускаться тяжело, к сожалению, сильная нагрузка на ноги, руками за поручни хватаюсь и иду. Банально пока не могу ногу лежа вертикально вверх поднять, нет силы».

При этом он поблагодарил людей за передачи и письма. Украинец мечтает поскорее выйти на свободу:

«Мечтаю, чтобы нас отпустили по крайней мере до конца января, но мне кажется, что моей мечте не суждено осуществиться. Понятия не имею, на сколько это все затянется — полгода, год… Эти допросы, встречи с разными людьми. Самое трудное — смотреть в окно и видеть вдали сотни машин, людей, которые свободны. Кажется, вот она, свобода, она так далеко и так близко…».

В то же время, Эйдер призвал украинцев не забывать о пленных моряках и помочь им вернуться домой:

«Не хочется, чтобы о нас забывали, ведь 24 человека сидят просто так в СИЗО другой страны. А все эти люди — военные, они служат народу Украины. Хочется, чтобы народ помнил… Верните нас домой… (Не забывайте нас…)».

Источник: https://donpress.com