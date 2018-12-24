Волкер сообщил, когда освободят украинских моряков

24.12.2018 07:50

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер допускает возможность освобождения украинских моряков до рождества. Об этом он рассказал в интервью «ТСН».

Так отвечая на вопрос журналиста о том, возможно ли освобождение моряков до Рождества, Волкер заявил, что такая возможность существует.

«Я думаю, это вероятно. Все мы призываем Россию сделать это как жест доброй воли. И, я надеюсь, они обеспокоены тем, чтобы не усугубить ситуацию, поэтому мы можем получить определенный импульс», — сказал Волкер.

Волкер напомнил о разговоре президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в которой российский лидер «сослался на так называемый законный процесс внутри России, который, конечно, не является законным».

«Впрочем, даже если он сослался на законный процесс, через который должны пройти моряки, мы надеемся, что это будет сделано как можно скорее, если прилагать усилия. Но самое главное — освободить моряков быстрее. В идеале — к Рождеству», — подчеркнул спецпредставитель США.

Источник: https://donpress.com