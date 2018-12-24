Выплаты пенсий в январе: обнародован график

24.12.2018 18:30

Кабинет министров Украина опубликовал график начала выдачи пенсий за январь 2019 году. Об этом в воскресенье, 23 декабря, сообщает сайт "Бизнес.Медиа" со ссылкой на сайт правительства.

"В декабре на выплату пенсий направлено 30,44 миллиарда гривен. Финансирование пенсий января 2019 начнется 3 января", - сказано в сообщении Пенсионного фонда Украины.

В период с 4 по 25 января, в соответствии с установленным графиком выплат пенсий, будут проводится выплаты за январь 2019 года.

Источник: https://from-ua.com