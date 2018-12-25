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Патриарх Варфоломей за украинскую автокефалию получил... взятку
25.12.2018 10:10
По информации портала ORTHODOXIA.INFO, Вселенский патриарх ответил на обвинения Москвы в отношении взяточничества, передает Цензор.НЕТ.
"Хотя Русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за эту автокефалию. Я не получил денег, зато у меня есть много конфет и шоколада. Причем это сладости с завода Порошенко", - сказал он детям, пришедшим поздравить патриарха Варфоломея.
Таким образом патриарх ответил на обвинения, звучавшие в его сторону, как со стороны московских церковников, так и самого президента Путина. Как сообщил Варфоломей детям, президент Украины по случаю большой радости, что его страна получает автокефалию, отправил во Вселенский патриархат конфеты и шоколад с фабрики "Рошен".
Теги: Украина, Донбасс, патриарх, взятка, Варфоломей I, автокефалия
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- В Крыму во время аннексии в храмах УПЦ МП раздавали оружие, - Чубаров14:52
- В Донецке и Макеевке на дорогах тотальная проверка боевиков «ДНР» и «военной полиции»14:33
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